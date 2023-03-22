Этот маникюр "порвал" все тренды весны 2023 года: как его самостоятельно повторить (фото)

Milkshake nails - новый тренд

Из названия можно догадаться, что дизайн получил жизнь благодаря известному напитку - молочному коктейлю. Его выигрышность состоит в том, что он будет удачно комбинироваться с любыми образами и цветовыми гаммами.

А если обычный французский маникюр вам уже надоел, milkshake nails станут прекрасной альтернативой. Новый тренд доказывает, что базовые цвета на ногтях - это не обязательно о чем-то скучном и неинтересном.

Вариации дизайна milkshake nails (фото: instagram.com)

Как повторить milkshake nails самостоятельно

Дизайн такого маникюра несложный, поэтому его можно сделать самостоятельно, если имеете соответствующее оборудование. Главное правильно подобрать оттенок молочно-розового цвета.

Однако не следует останавливаться только на нежных пастельных оттенках. Добавляйте цвета, которые вам нравятся: фиолетовый, голубой или даже зеленый. Главную скрипку здесь играет полупрозрачный финиш.

Если хотите разнообразить дизайн, можно добавить рисунки, сделать вариант французского маникюра или сочетать с любимыми украшениями или наклейками.