Не тільки Viva Magenta: дизайнери назвали ще п'ять відтінків, які будуть у тренді у 2023 році

2023 року головним відтінком в Інституті Pantone назвали Viva Magenta. Однак дизайнери вирішили не обмежуватися одним кольором та запропонували ще п'ять відтінків, які будуть популярні цього року.

На модних показах дизайнери вже використовують ті відтінки, яким пророкують популярність у 2023 році. Наприклад, матиме успіх синій колір.

У весняній колекції Armani помітили кілька речей у цьому кольорі. Також кобальтовий синій використали для нової колекції Gucci, Loewe, Tom Ford.

Колекція Gucci 2023 (фото: vogue.com)

Якщо ви любите яскраві відтінки, то дизайнери пропонують у 2023 році червоний шафрановий. Дизайнери цього року пропонують одягатись у цей відтінок з ніг до голови. Цей колір у своїй колекції використали Blumarine, Gabriela Hearst, Valentino.

Колекція Loewe 2023 (фото: vogue.com)

На зміну торішньому соковитому зеленому відтінку цього року прийде спокійніший відтінок - лаймовий. Цьому кольору пророкують велику популярність. Одяг у лаймових тонах можна побачити у колекціях Blumarine, Jil Sander, Paco Rabanne, Stella McCartney.

Колекція Chloe 2023 (фото: vogue.com)

Ще один відтінок, який буде у трендах у 2023 році – це лавандовий. Його називають кольором позитиву та надії, спокою та рівноваги. Пастельний лавандовий справляє заспокійливе враження. І він може стати компромісним рішенням для тих мінімалістів, котрі хочуть спробувати в одязі щось нове. Свої варіанти показали у колекціях Loewe та Stella McCartney.

Колекція Stella McCartney 2023 (фото: vogue.com)

Крім того, дизайнери приділили особливу увагу у своїх колекціях білого кольору. Його представили у колекціях Acne Studios, Chloe, Chanel.