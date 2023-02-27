ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не тільки Viva Magenta: дизайнери назвали ще п'ять відтінків, які будуть у тренді у 2023 році

Новость на русском →
Понеділок 27 лютого 2023 17:55
Не тільки Viva Magenta: дизайнери назвали ще п'ять відтінків, які будуть у тренді у 2023 році Дизайнери назвали п'ять відтінків, які будуть у трендах 2023 року (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

2023 року головним відтінком в Інституті Pantone назвали Viva Magenta. Однак дизайнери вирішили не обмежуватися одним кольором та запропонували ще п'ять відтінків, які будуть популярні цього року.

Деталі повідомили у виданні Glavcom.

На модних показах дизайнери вже використовують ті відтінки, яким пророкують популярність у 2023 році. Наприклад, матиме успіх синій колір.

У весняній колекції Armani помітили кілька речей у цьому кольорі. Також кобальтовий синій використали для нової колекції Gucci, Loewe, Tom Ford.

Не тільки Viva Magenta: дизайнери назвали ще п'ять відтінків, які будуть у тренді у 2023 роціНе тільки Viva Magenta: дизайнери назвали ще п'ять відтінків, які будуть у тренді у 2023 році

Колекція Gucci 2023 (фото: vogue.com)

Якщо ви любите яскраві відтінки, то дизайнери пропонують у 2023 році червоний шафрановий. Дизайнери цього року пропонують одягатись у цей відтінок з ніг до голови. Цей колір у своїй колекції використали Blumarine, Gabriela Hearst, Valentino.

Не тільки Viva Magenta: дизайнери назвали ще п'ять відтінків, які будуть у тренді у 2023 роціНе тільки Viva Magenta: дизайнери назвали ще п'ять відтінків, які будуть у тренді у 2023 році

Колекція Loewe 2023 (фото: vogue.com)

На зміну торішньому соковитому зеленому відтінку цього року прийде спокійніший відтінок - лаймовий. Цьому кольору пророкують велику популярність. Одяг у лаймових тонах можна побачити у колекціях Blumarine, Jil Sander, Paco Rabanne, Stella McCartney.

Не тільки Viva Magenta: дизайнери назвали ще п'ять відтінків, які будуть у тренді у 2023 роціНе тільки Viva Magenta: дизайнери назвали ще п'ять відтінків, які будуть у тренді у 2023 роціНе тільки Viva Magenta: дизайнери назвали ще п'ять відтінків, які будуть у тренді у 2023 році

Колекція Chloe 2023 (фото: vogue.com)

Ще один відтінок, який буде у трендах у 2023 році – це лавандовий. Його називають кольором позитиву та надії, спокою та рівноваги. Пастельний лавандовий справляє заспокійливе враження. І він може стати компромісним рішенням для тих мінімалістів, котрі хочуть спробувати в одязі щось нове. Свої варіанти показали у колекціях Loewe та Stella McCartney.

Не тільки Viva Magenta: дизайнери назвали ще п'ять відтінків, які будуть у тренді у 2023 роціНе тільки Viva Magenta: дизайнери назвали ще п'ять відтінків, які будуть у тренді у 2023 році

Колекція Stella McCartney 2023 (фото: vogue.com)

Крім того, дизайнери приділили особливу увагу у своїх колекціях білого кольору. Його представили у колекціях Acne Studios, Chloe, Chanel.

До речі, раніше ми писали про те, з чим поєднувати та як правильно носити головний колір року.

А також ми розповідали, що стилісти показали джинси, які підійдуть кожному.

Читайте РБК-Україна в Google News
мода тренди одежда стиль жизни дизайнери