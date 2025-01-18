Цей маленький побутовий прилад чудово зволожує шкіру та запобігає подразненню

Зволожувач повітря є справжньою знахідкою для будь-якої людини. Прилад допомагає шкірі залишатися зволоженою, підтримуючи її м'якість і еластичність, запобігаючи свербінню та подразненням.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
еханізми відновлення шкіри найбільш активні в цей час доби.
Цвіль, бактерії, кліщі та грибки можуть викликати респіраторні інфекції, подразнення шкіри та висипання, а також астму чи алергію.
"Надмірне зволоження (понад 60%) може створити середовище, яке сприяє розвитку пилових кліщів і цвілі. Крім того, використання забрудненої води може призвести до появи мікроорганізмів у повітрі", - додав дерматолог.
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