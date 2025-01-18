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Цей маленький побутовий прилад чудово зволожує шкіру та запобігає подразненню

Чим корисний зволожувач для шкіри (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зволожувач повітря є справжньою знахідкою для будь-якої людини. Прилад допомагає шкірі залишатися зволоженою, підтримуючи її м'якість і еластичність, запобігаючи свербінню та подразненням.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Чим корисний зволожувач для шкіри

еханізми відновлення шкіри найбільш активні в цей час доби.

Цвіль, бактерії, кліщі та грибки можуть викликати респіраторні інфекції, подразнення шкіри та висипання, а також астму чи алергію.

"Надмірне зволоження (понад 60%) може створити середовище, яке сприяє розвитку пилових кліщів і цвілі. Крім того, використання забрудненої води може призвести до появи мікроорганізмів у повітрі", - додав дерматолог.

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