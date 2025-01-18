Цей маленький побутовий прилад чудово зволожує шкіру та запобігає подразненню

Чим корисний зволожувач для шкіри

еханізми відновлення шкіри найбільш активні в цей час доби.

Цвіль, бактерії, кліщі та грибки можуть викликати респіраторні інфекції, подразнення шкіри та висипання, а також астму чи алергію.

"Надмірне зволоження (понад 60%) може створити середовище, яке сприяє розвитку пилових кліщів і цвілі. Крім того, використання забрудненої води може призвести до появи мікроорганізмів у повітрі", - додав дерматолог.