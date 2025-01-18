Этот маленький бытовой прибор отлично увлажняет кожу и предотвращает раздражение

Увлажнитель воздуха является настоящей находкой для любого человека. Прибор помогает коже оставаться увлажненной, поддерживая ее мягкость и эластичность, предотвращая зуд и раздражения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
восстановления кожи наиболее активны в это время суток.
Плесень, бактерии, клещи и грибки могут вызвать респираторные инфекции, раздражение кожи и высыпания, а также астму или аллергию.
"Чрезмерное увлажнение (более 60%) может создать среду, которая способствует развитию пылевых клещей и плесени. Кроме того, использование загрязненной воды может привести к появлению микроорганизмов в воздухе", - добавил дерматолог.
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