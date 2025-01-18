Этот маленький бытовой прибор отлично увлажняет кожу и предотвращает раздражение

Чем полезен увлажнитель для кожи

восстановления кожи наиболее активны в это время суток.

Плесень, бактерии, клещи и грибки могут вызвать респираторные инфекции, раздражение кожи и высыпания, а также астму или аллергию.

"Чрезмерное увлажнение (более 60%) может создать среду, которая способствует развитию пылевых клещей и плесени. Кроме того, использование загрязненной воды может привести к появлению микроорганизмов в воздухе", - добавил дерматолог.