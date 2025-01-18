Цей маленький побутовий прилад чудово зволожує шкіру та запобігає подразненню

Зволожувач повітря є справжньою знахідкою для будь-якої людини. Прилад допомагає шкірі залишатися зволоженою, підтримуючи її м'якість і еластичність, запобігаючи свербінню та подразненням.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Чим корисний зволожувач для шкіри

Сухе повітря часто виникає взимку в будинках при ввімкненому опаленні.

Дерматолог Говард Собел розповів, що сухе повітря позбавляє шкіру її натуральних жирів, погіршуючи бар’єр та призводить до лущення.

Крім того, зневоднена шкіра, яка лущиться, не буде захищати шкіру від бактерій і забруднюючих речовин.

Рівень вологості повітря може бути проблемою як влітку, так і взимку, оскільки центральне опалення та кондиціонування однаково висушують шкіру. Сухе спекотне середовище в приміщенні може спричинити зневоднення та свербіж шкіри на обличчі та тілі, включаючи волосся та очі.

Косметолог зазначила, що найбільше страждають люди з такими шкірними захворюваннями, як екзема, псоріаз і розацеа.

"Ідеальна вологість для здоров’я шкіри становить від 40% до 60%. Це може допомогти запобігти втраті води, що призводить до сухості", - сказав дерматолог Джордан Стейплз.

Підтримка оптимального рівня вологості в приміщенні дозволяє шкірі утримувати достатню кількість вологи для збереження її бар’єрної функції.

Наскільки близько розташувати зволожувач в кімнаті

Фахівці рекомендують поставити зволожувач в кімнаті, де ви проводите найбільше часу, наприклад у вітальні чи спальні. Вам не потрібно бути дуже близьким до нього, якщо ви купуєте його відповідно до квадратних метрів вашої кімнати.

Використання зволожувача повітря вночі може бути особливо корисним, адже м еханізми відновлення шкіри найбільш активні в цей час доби.

Загалом, зволожувачі корисні для людей з усіма типами шкіри. Рівень вологості в приміщенні від 40 до 60% може зменшити загострення екземи на 30%. Навіть нормальна шкіра демонструє покращену бар’єрну функцію в добре зволоженому середовищі.

Що стосується зморшок і тонких ліній, хоча зволожувач повітря не позбавляє їх безпосередньо, він може мінімізувати їх завдяки додаванню вологи в шкіру.

Яку воду заливати в прилад

Бажано використовувати дистильовану та демінералізовану воду, щоб забезпечити хорошу роботу зволожувача та не погіршити стан шкіри.

Водопровідна вода може бути небезпечною для використання, оскільки мінерали можуть подразнювати чутливу шкіру або легені. Також вони можуть засмічувати зволожувач, знижуючи його ефективність.

Важливо, я кщо на вулиці жарко і волого, не варто використовувати прилад, оскільки це може призвести до появи цвілі.

Цвіль, бактерії, кліщі та грибки можуть викликати респіраторні інфекції, подразнення шкіри та висипання, а також астму чи алергію.

"Надмірне зволоження (понад 60%) може створити середовище, яке сприяє розвитку пилових кліщів і цвілі. Крім того, використання забрудненої води може призвести до появи мікроорганізмів у повітрі", - додав дерматолог.