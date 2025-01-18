Этот маленький бытовой прибор отлично увлажняет кожу и предотвращает раздражение

Увлажнитель воздуха является настоящей находкой для любого человека. Прибор помогает коже оставаться увлажненной, поддерживая ее мягкость и эластичность, предотвращая зуд и раздражения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Чем полезен увлажнитель для кожи

Сухой воздух часто возникает зимой в домах при включенном отоплении.

Дерматолог Говард Собел рассказал, что сухой воздух лишает кожу ее натуральных жиров, ухудшая барьер и приводит к шелушению.

Кроме того, обезвоженная кожа, которая шелушится, не будет защищать кожу от бактерий и загрязняющих веществ.

Уровень влажности воздуха может быть проблемой как летом, так и зимой, поскольку центральное отопление и кондиционирование одинаково высушивают кожу. Сухая жаркая среда в помещении может вызвать обезвоживание и зуд кожи на лице и теле, включая волосы и глаза.

Косметолог отметила, что больше всего страдают люди с такими кожными заболеваниями, как экзема, псориаз и розацеа.

"Идеальная влажность для здоровья кожи составляет от 40% до 60%. Это может помочь предотвратить потерю воды, что приводит к сухости", - сказал дерматолог Джордан Стейплз.

Поддержание оптимального уровня влажности в помещении позволяет коже удерживать достаточное количество влаги для сохранения ее барьерной функции.

Насколько близко расположить увлажнитель в комнате

Специалисты рекомендуют поставить увлажнитель в комнате, где вы проводите больше всего времени, например в гостиной или спальне. Вам не нужно быть очень близким к нему, если вы покупаете его в соответствии с квадратными метрами вашей комнаты.

Использование увлажнителя воздуха ночью может быть особенно полезным, ведь механизмы восстановления кожи наиболее активны в это время суток.

В общем, увлажнители полезны для людей со всеми типами кожи. Уровень влажности в помещении от 40 до 60% может уменьшить обострение экземы на 30%. Даже нормальная кожа демонстрирует улучшенную барьерную функцию в хорошо увлажненной среде.

Что касается морщин и тонких линий, хотя увлажнитель воздуха не избавляет от них напрямую, он может минимизировать их благодаря добавлению влаги в кожу.

Какую воду заливать в прибор

Желательно использовать дистиллированную и деминерализованную воду, чтобы обеспечить хорошую работу увлажнителя и не ухудшить состояние кожи.

Водопроводная вода может быть опасной для использования, поскольку минералы могут раздражать чувствительную кожу или легкие. Также они могут засорять увлажнитель, снижая его эффективность.

Важно, если на улице жарко и влажно, не стоит использовать прибор, поскольку это может привести к появлению плесени.

Плесень, бактерии, клещи и грибки могут вызвать респираторные инфекции, раздражение кожи и высыпания, а также астму или аллергию.

"Чрезмерное увлажнение (более 60%) может создать среду, которая способствует развитию пылевых клещей и плесени. Кроме того, использование загрязненной воды может привести к появлению микроорганизмов в воздухе", - добавил дерматолог.