Такий макіяж зробить жінку значно молодшою: 5 простих секретів

Легка натуральна основа

Досягти молодого вигляду обличчя не вдасться, якщо наносити багато хайлайтера. Шкіра повинна випромінювати власне сяйво.

Обов’язково уникайте матуючої основи. Кожен косметичний засіб з матуючою формулою помітний і підкреслює зморшки.

Виразні брови

Тонкі, вищипані брови - це тренд, який залишився в минулому. Зараз у моді "пір’яні" об'ємні брови.

Густі брови створюють ілюзію молодшого вигляду обличчя. Вибирайте гелі для брів зі щіточкою або ручки з тонким кінчиком.

Який макіяж омолоджує (instagram)

Рум'яна

Рум'яні щоки відновлюють колір обличчя та надають йому молодості. Рум’яна з мерехтливим фінішем висвітлюють будь-який відтінок шкіри.

Якщо у вас на обличчі сильні почервоніння, то уникайте рум'ян кольору фуксії - вони ще більше нададуть подразненого вигляду.

Рум'яна омолодить обличчя (instagram)

Вії

Ніщо так не робить погляд виразнішим, як довгі вії. Використовуйте туш, щоб додати об’єм верхнім і нижнім віям.

Підкресліть губи

З часом у зрілих жінок губи втрачають чіткий контур і об'єм - це пов'язано з природною втратою колагену. Тому невід'ємним елементом омолоджуючого макіяжу повинні стати підкреслені губи.

Щоб відновити їхню молодість і симетричну форму - підкресліть їх олівцем для губ, а потім нанесіть помаду того ж кольору.

Як нафарбувати губи, щоб виглядати молодше (instagram)