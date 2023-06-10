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Такой макияж сделает женщину гораздо моложе: 5 простых секретов

Какой макияж поможет омолодить лицо (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В погоне за молодостью многие женщины прибегают к некоторым трюкам, чтобы скрыть лишние несколько лет. В частности, удачно подобранная прическа и одежда изрядно омолаживают женщину. Кроме того, не следует забывать о макияже, который может визуально омолодить.

Об этом пишет Elle.

Легкая натуральная основа

Достичь молодого вида лица не удастся, если наносить много хайлайтера. Кожа должна излучать собственное сияние.

Обязательно избегайте матирующего основы. Каждое косметическое средство с матирующей формулой заметный и подчеркивает морщинки.

Выразительные брови

Тонкие, выщипанные брови - это тренд, который остался в прошлом. Сейчас в моде "перьевые" объемные брови.

Густые брови создают иллюзию более молодого вида лица. Выбирайте гели для бровей со щеточкой или ручки с тонким кончиком.

Какой макияж омолаживает (instagram)

Румяна

Румяные щеки восстанавливают цвет лица и придают ему молодость. Румяна с мерцающим финишем освещают любой оттенок кожи.

Если у вас на лице сильные покраснения, то избегайте румян цвета фуксии - они еще больше придадут раздраженный вид.

Румяна омолодит лицо (instagram)

Ресницы

Ничто так не делает взгляд более выразительным, как длинные ресницы. Используйте тушь, чтобы придать объем верхним и нижним ресницам.

Подчеркните губы

Со временем у зрелых женщин губы теряют четкий контур и объем - это связано с естественной утратой коллагена. Поэтому неотъемлемым элементом омолаживающего макияжа должны стать подчеркнутые губы.

Чтобы восстановить их молодость и симметричную форму - подчеркните их карандашом для губ, а затем нанесите помаду того же цвета.

Как накрасить губы, чтобы выглядеть моложе (instagram)

Раньше мы сообщали, как сделать стойкий макияж, который будет держаться весь день.

Также мы писали, как нельзя использовать тушь для ресниц.

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