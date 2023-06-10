Такой макияж сделает женщину гораздо моложе: 5 простых секретов

В погоне за молодостью многие женщины прибегают к некоторым трюкам, чтобы скрыть лишние несколько лет. В частности, удачно подобранная прическа и одежда изрядно омолаживают женщину. Кроме того, не следует забывать о макияже, который может визуально омолодить.

Об этом пишет Elle .

Легкая натуральная основа

Достичь молодого вида лица не удастся, если наносить много хайлайтера. Кожа должна излучать собственное сияние.

Обязательно избегайте матирующего основы. Каждое косметическое средство с матирующей формулой заметный и подчеркивает морщинки.

Выразительные брови

Тонкие, выщипанные брови - это тренд, который остался в прошлом. Сейчас в моде "перьевые" объемные брови.

Густые брови создают иллюзию более молодого вида лица. Выбирайте гели для бровей со щеточкой или ручки с тонким кончиком.

Какой макияж омолаживает (instagram)

Румяна

Румяные щеки восстанавливают цвет лица и придают ему молодость. Румяна с мерцающим финишем освещают любой оттенок кожи.

Если у вас на лице сильные покраснения, то избегайте румян цвета фуксии - они еще больше придадут раздраженный вид.

Румяна омолодит лицо (instagram)

Ресницы

Ничто так не делает взгляд более выразительным, как длинные ресницы. Используйте тушь, чтобы придать объем верхним и нижним ресницам.

Подчеркните губы

Со временем у зрелых женщин губы теряют четкий контур и объем - это связано с естественной утратой коллагена. Поэтому неотъемлемым элементом омолаживающего макияжа должны стать подчеркнутые губы.

Чтобы восстановить их молодость и симметричную форму - подчеркните их карандашом для губ, а затем нанесите помаду того же цвета.

Как накрасить губы, чтобы выглядеть моложе (instagram)