Цей лайфхак допоможе ефективно зволожити шкіру рук

Руки можуть багато чого сказати про людину. Вони є нашими вірними друзями, які знаходяться завжди у полі зору та виражають наш характер та особисті якості. Тому потрібно правильно доглядати за руками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Чому руки потребують особливого догляду

Руки можуть постраждати від погоди, регулярного миття та частого використання дезінфікуючих засобів. Якщо у вас таке захворювання шкіри, як екзема, псоріаз або алергічний контактний дерматит, вони можуть стати особливо сухими.

Дерматолог Регін Матьє розповів, що основним фактором, що сприяє тому, що руки так легко висихають, є відсутність сальних залоз.

Сальні залози виробляють речовину під назвою шкірне сало, жирну речовину, яка змащує шкіру та допомагає їй утримувати вологу.

Метод з рукавичками

Обробка рук на ніч - чудовий варіант, оскільки це дозволяє пом’якшити шкіру, коли ви не використовуєте руки.

Це допомагає максимально підвищити ефективність зволожуючих або пом’якшувальних засобів для глибокого відновлення шкірного бар’єру.

Мова йде про спеціальні рукавички з бавовни, під низ яких потрібно нанести зволожувальний крем.

Носіння рукавичок на ніч є одним із найефективніших способів підвищити зволоження та підтримати шкірний бар’єр.

Експерти кажуть, що на ринку зараз є багато таких рукавичок, які рекламують себе, як "зволожуючі". Однак, варто читати етикетки та переконатись, що в складі немає подразнюючих інгредієнтів.

До того ж їх постійно потрібно змінювати або прати, адже брудні рукавички можуть занести бактерії та потенційно призвести до подразнення чи інфекції.

Приклад бавовняних рукавиць (фото: huffpost)

Як пом'якшити шкіру рук за допомогою вазеліну

Звичайний вазелін може замінити дорогі засоби по догляду і зволоженню шкіри. Вазелін розм'якшує і зволожує навіть найгрубішу шкіру. Його втирають в шкіру щодня перед сном, при цьому руки мають бути чистими.

Цукровий скраб для шкіри рук

Скраб з олією і цукром відлущує старий шар епідермісу, живить шкіру і захищає від морозів. Змішайте цукор і оливкову або соняшникову олію в рівних пропорціях до утворення пасти.

Цю суміш втирайте в шкіру і залиште на кілька хвилин. Промийте теплою водою. Ви помітите, як руки відразу стануть набагато м'якшими.