Названо місце, куди слід найперше наносити сонцезахисний крем

Сонячне випромінювання впливає на стан шкіри. Тому шкіра обличчя зазнає впливу ультрафіолетових променів протягом усього року. Влітку потрібно знати про місце, куди потрібно спочатку наносити сонцезахисний крем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Метод "зверху вниз"

Дерматолог Корі Л. Хартман розповів, що завжди потрібно починати наносити сонцезахисний крем з обличчя, а потім рухатися вниз по тілу до ніг. Це для того, щоб бактерії з тіла не потрапили на обличчя.

Як правило, засоби для догляду за шкірою на тілі містять важкі, жирні інгредієнти, які створюють фізичний бар’єр для шкіри. Цей більш інтенсивний догляд за шкірою тіла слід відокремити від продуктів, призначених для обличчя та шиї, оскільки вони потенційно можуть викликати висипання..

До чи після макіяжу наносити сонцезахисний крем

Завжди варто шарувати продукти від найтоншого до найтовщого. Якщо ви використовуєте хімічний сонцезахисний крем, його слід наносити якомога ближче до шкіри, і бажано, щоб він наносився перед зволожуючим кремом.

Однак, якщо ви використовуєте сироватку з вітаміном С, то її слід наносити першою.

Як тільки нанесли сонцезахисний крем, то дайте трохи часу, перш ніж робити щось інше.

Поширена помилка

Експерти кажуть, що найбільша помилка сонцезахисного крему полягає в тому, що люди не застосовують його достатньо.

Він зазначив, що хоча спреї дуже прості у використанні, але вони потребують певного контролю, перш ніж вони зможуть забезпечити захист. Розпилюйте кілька разів по кожній частині тіла, зазвичай два-три рази на руку та три-чотири рази на ногу.

Чи можна змішувати SPF-засіб із тональним кремом

Технічно змішати SPF-засіб із тональним кремом можна, але не варто цього робити.

Змішування двох різних формул послаблює дію сонцезахисного фактора та знижує ефективність бар'єра, що захищає шкіру від ультрафіолетових променів. У такому разі сподіватися на обіцяний виробниками результат не варто.

Краще нанось сонцезахисний крем окремим шаром перед тональною основою, дозволяючи кожному продукту виконати свою функцію, або використовуй тональну основу з SPF у складі.