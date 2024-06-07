Этот лайфхак поможет эффективно увлажнить кожу рук

Руки могут многое сказать о человеке. Они наши верные друзья, которые находятся всегда в поле зрения и выражают наш характер и личные качества. Поэтому нужно правильно ухаживать за руками.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Почему руки нуждаются в особом уходе

Руки могут пострадать от погоды, регулярного мытья и частого использования дезинфицирующих средств. Если у вас такое заболевание кожи, как экзема, псориаз или аллергический контактный дерматит, они могут стать особенно сухими.

Дерматолог Регин Матье рассказал, что основным фактором, способствующим тому, что руки так легко высыхают, является отсутствие сальных желез.

Сальные железы производят вещество под названием кожное сало, жирное вещество, которое смазывает кожу и помогает ей удерживать влагу.

Метод перчатками

Обработка рук на ночь - отличный вариант, поскольку это позволяет смягчить кожу, когда вы не используете руки.

Это помогает максимально повысить эффективность увлажняющих или смягчающих средств для глубокого восстановления кожного барьера.

Речь идет о специальных перчатках из хлопка, под низ которых нужно нанести увлажняющий крем.

Ношение перчаток на ночь является одним из самых эффективных способов повысить увлажнение и поддержать кожный барьер.

Эксперты говорят, что на рынке сейчас много таких перчаток, которые рекламируют себя, как "увлажняющие". Однако следует читать этикетки и убедиться, что в составе нет раздражающих ингредиентов.

К тому же их постоянно нужно менять или стирать, ведь грязные перчатки могут занести бактерии и потенциально привести к раздражению или инфекции.

Пример перчаток (фото: huffpost)

Как смягчить кожу рук с помощью вазелина

Обычный вазелин может заменить дорогостоящие средства по уходу и увлажнению кожи. Вазелин размягчает и увлажняет даже самую грубую кожу. Его втирают в кожу каждый день перед сном, при этом руки должны быть чистыми.

Сахарный скраб для кожи рук

Скраб с маслом и сахаром отшелушивает старый слой эпидермиса, питает кожу и защищает от морозов. Смешайте сахар и оливковое или подсолнечное масло в равных пропорциях до образования пасты.

Эту смесь вотрите в кожу и оставьте на несколько минут. Промойте теплой водой. Вы заметите, как руки сразу станут гораздо мягче.