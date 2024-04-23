Цей косметичний засіб робить жінок до 30 років старшими, ніж вони є

Що часто використовують жінки до 30 років

Дерматолог застерігає жінок від використання певних засобів по догляду за шкірою, стверджуючи, що вони зроблять їх старшими, ніж вони є насправді.

За словами доктора Ніяті Шарми, занадто багато жінок віком до 30 років використовують сильні засоби по догляду за шкірою проти старіння, що може мати протилежний ефект.

Так, медик рекомендує уникати додавання агресивних активних речовин, зокрема ретинолу, для жінок, які молодше 30 років.

Вона пояснила, що сильний інгредієнт для догляду за шкірою може завдати шкоди молодій шкірі та фактично пришвидшити процес старіння.

"Люди повинні розуміти, що при використанні на надто молодій шкірі шкірний бар’єр може бути пошкоджений, і ретиноїди принесуть більше шкоди, ніж користі", - сказала вона.

Що треба знати про ретинол

Ретинол є формою вітаміну А, який додають до кремів, лосьйонів і сироваток. Хоча він також використовується для профілактики прищів, він відомий своїми перевагами проти старіння.

Нещодавно продукти з ретинолом набули популярності серед молодих людей через платформу соціальних мереж TikTok.

Хоча доктор Шарма визнає потенційні переваги ретинолу, включаючи зменшення тонких зморшок, пігментації та нерівної текстури шкіри, його слід використовувати з обережністю.

За її словами, людям слід подумати про додавання ретиноїдів до свого догляду за шкірою у віці 30 років і не раніше. І робити це потрібно під керівництвом фахівця.

"Лікар може призначити щось, що буде набагато сильнішим, ніж те, що доступне без рецепта в косметичних магазинах, надавши поради щодо найкращого способу використання та застосування для досягнення бажаного результату", - резюмувала дерматолог.