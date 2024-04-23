Это косметическое средство делает женщин до 30 лет старше, чем они есть

Что часто используют женщины до 30 лет

Дерматолог предостерегает женщин от использования определенных средств по уходу за кожей, утверждая, что они сделают их старше, чем они на самом деле.

По словам доктора Ниати Шармы, слишком много женщин в возрасте до 30 лет используют сильные средства по уходу за кожей против старения, что может иметь противоположный эффект.

Так, медик рекомендует избегать добавления агрессивных активных веществ, в частности ретинола, для женщин моложе 30 лет.

Она объяснила, что сильный ингредиент по уходу за кожей может нанести вред молодой коже и фактически ускорить процесс старения.

"Люди должны понимать, что при использовании на слишком молодой коже кожный барьер может быть поврежден, и ретиноиды принесут больше вреда, чем пользы", - сказала она.

Что нужно знать о ретиноле

Ретинол является формой витамина А, который добавляют к кремам, лосьонам и сывороткам. Хотя он также используется для профилактики прыщей, он известен своими преимуществами против старения.

Недавно продукты с ретинолом приобрели популярность среди молодых людей из-за платформы социальных сетей TikTok.

Хотя доктор Шарма признает потенциальные преимущества ретинола, включая уменьшение тонких морщин, пигментации и неровной текстуры кожи, его следует использовать с осторожностью.

По ее словам, людям следует подумать о добавлении ретиноидов в свой уход за кожей в возрасте 30 лет и не раньше. И делать это нужно под руководством специалиста.

"Врач может назначить что-то, что будет гораздо сильнее, чем то, что доступно без рецепта в косметических магазинах, предоставив советы по наилучшему способу использования и применения для достижения желаемого результата", - резюмировала дерматолог.