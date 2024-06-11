Цей тропічний коктейль наситить вас надовго та допоможе худнути

Що входить у корисний коктейль

Ананас, що міститься в напої, низькокалорійний, містить велику дозу вітаміну А і С і клітковину, яка підтримує роботу кишечника. Він також сприяє зниженню ваги, оскільки містить фермент під назвою бромелайн, який покращує травлення, прискорює метаболізм і допомагає розщеплювати білки в організмі.

Також ананас допомагає очистити організм від токсинів. Він також містить велику кількість марганцю, який також покращує травлення, очищає та сприяє спалюванню жиру та глюкози.

Кокосове молоко містить жирні кислоти, які підтримують роботу мозку та серця. Вони також допомагають зберегти струнку фігуру, оскільки насичують надовго та підтримують роботу кишечника.

Крім того, кокосове молоко має антибактеріальні, противірусні та протизапальні властивості. Банан також насичує вас надовго та містить природні цукри, які не засвоюються так швидко, як додані цукри.

Завдяки цьому вони не викликають різких стрибків рівня глюкози в крові. Коктейль a la piña colada може замінити повноцінний прийом їжі.

Напій забезпечує організм необхідними вітамінами і мінералами, добре зволожує організм і додає енергії завдяки вмісту жирних кислот і вуглеводів. Це також полегшує випорожнення та запобігає метеоризму та запорам.

Як приготувати домашній коктейль?

Коктейль для схуднення, такий як пінья-колада, простий і швидкий у приготуванні, а інгредієнти легко доступні в більшості магазинів, зокрема:

1 банан,

3-4 скибочки свіжого ананаса (або консервованого ананаса),

20 г вівсяних пластівців,

250 мл молока або рослинного напою,

250 г кокосового молока.

Як приготувати корисну пінья коладу?

Вівсяні пластівці залийте половиною склянки молока і відставте приблизно на 10 хвилин. Очистіть банан і наріжте його на більш дрібні шматочки. Додайте до пластівців і молока нарізаний кубиками ананас.

Додайте кокосове молоко і перемішайте до однорідності. Якщо напій занадто густий, додайте ще молока або води.

Ви можете випити коктейль відразу або взяти його з собою на роботу, навчання або в подорож. Ви також можете зберігати його в холодильнику і випити протягом 2 днів.

Таким чином, ви можете приготувати дві порції відразу, а одну залишити в холодильнику. Завдяки цьому наступного дня у вас буде готовий сніданок.