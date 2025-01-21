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Цей італійський вечірній ритуал має велику користь для здоров’я

Чим корисні вечірні прогулювання для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Італії люди часто ввечері виходять на прогулянки, що має велику користь для здоров'я. Така звичка є напрочуд простою та має багато переваг.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Попри те, що після великого прийому їжі може виникнути бажання подрімати, замість цього вирушення на прогулянку має багато користі для травлення.

Багато людей повідомляють, що можуть ефективніше обмірковувати проблеми, гуляючи, це ніби допомагає очистити їхній розум.

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