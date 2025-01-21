Цей італійський вечірній ритуал має велику користь для здоров’я

Попри те, що після великого прийому їжі може виникнути бажання подрімати, замість цього вирушення на прогулянку має багато користі для травлення.

Багато людей повідомляють, що можуть ефективніше обмірковувати проблеми, гуляючи, це ніби допомагає очистити їхній розум.