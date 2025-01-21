Этот итальянский вечерний ритуал имеет большую пользу для здоровья

В Италии люди часто вечером выходят на прогулки, что имеет большую пользу для здоровья. Такая привычка является удивительно простой и имеет много преимуществ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Несмотря на то, что после большого приема пищи может возникнуть желание вздремнуть, вместо этого отправление на прогулку имеет много пользы для пищеварения.
Многие люди сообщают, что могут эффективнее обдумывать проблемы, гуляя, это как бы помогает очистить их разум.
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