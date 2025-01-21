RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Этот итальянский вечерний ритуал имеет большую пользу для здоровья

Чем полезны вечерние прогулки для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Италии люди часто вечером выходят на прогулки, что имеет большую пользу для здоровья. Такая привычка является удивительно простой и имеет много преимуществ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Несмотря на то, что после большого приема пищи может возникнуть желание вздремнуть, вместо этого отправление на прогулку имеет много пользы для пищеварения.

Многие люди сообщают, что могут эффективнее обдумывать проблемы, гуляя, это как бы помогает очистить их разум.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПрогулкаЗдоровье