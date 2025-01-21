Цей італійський вечірній ритуал має велику користь для здоров’я

В Італії люди часто ввечері виходять на прогулянки, що має велику користь для здоров'я. Така звичка є напрочуд простою та має багато переваг.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Прогулянка після обіду покращує травлення

Якщо ви подорожуєте до Італії, особливо до її менш туристичних районів і невеликих сіл, то можна помітити напрочуд багато пішохідного руху після обіду або увечері.

Попри те, що після великого прийому їжі може виникнути бажання подрімати, замість цього вирушення на прогулянку має багато користі для травлення.

Ми всі знаємо, що фізичні вправи корисні для вашого серця. Дослідження у 2017 році показало, що ходьба 2,5 години на тиждень, або 21 хвилина на день, знижує ризик серцево-судинних захворювань на 30%.

Шість місяців регулярних прогулянок призведе до зниження артеріального тиску у дорослих з гіпертонією, які раніше вели малорухливий спосіб життя.

А коли справа доходить до регулювання рівня цукру в крові, то найкращий час для прогулянок - після їжі.

Ходьба корисна для психічного здоров’я

Вченими доведено, що фізичні вправи зменшують симптоми депресії та тривоги. Під час фізичних вправ тіло виробляє в мозку хімічні речовини, які називаються ендорфінами, завдяки яким ви відчуваєте себе добре, і вони можуть допомогти стабілізувати загальний настрій.

Багато людей повідомляють, що можуть ефективніше обмірковувати проблеми, гуляючи, це ніби допомагає очистити їхній розум.

Було показано, що вихід на вулицю та перебування в "зелених насадженнях", таких як парки, сади чи просто на задньому дворі, знижують рівень стресу, а також симптоми депресії та тривоги.

Це може зміцнити сімейні стосунки

Спільний стіл дає членам сім’ї можливість часто зустрічатися один з одним і спілкуватися.

Регулярні сімейні обіди пов’язані з нижчим рівнем депресії, тривоги, зловживання психоактивними речовинами, розладами харчової поведінки, вживанням тютюну та ранньою підлітковою вагітністю.