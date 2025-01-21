Этот итальянский вечерний ритуал имеет большую пользу для здоровья

В Италии люди часто вечером выходят на прогулки, что имеет большую пользу для здоровья. Такая привычка является удивительно простой и имеет много преимуществ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Прогулка после обеда улучшает пищеварение

Если вы путешествуете в Италию, особенно в ее менее туристические районы и небольшие деревни, то можно заметить удивительно много пешеходного движения после обеда или вечером.

Несмотря на то, что после большого приема пищи может возникнуть желание вздремнуть, вместо этого отправление на прогулку имеет много пользы для пищеварения.

Мы все знаем, что физические упражнения полезны для вашего сердца. Исследование в 2017 году показало, что ходьба 2,5 часа в неделю, или 21 минута в день, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.

Шесть месяцев регулярных прогулок приведет к снижению артериального давления у взрослых с гипертонией, которые ранее вели малоподвижный образ жизни.

А когда дело доходит до регулирования уровня сахара в крови, то лучшее время для прогулок - после еды.

Ходьба полезна для психического здоровья

Учеными доказано, что физические упражнения уменьшают симптомы депрессии и тревоги. Во время физических упражнений тело вырабатывает в мозге химические вещества, называемые эндорфинами, благодаря которым вы чувствуете себя хорошо, и они могут помочь стабилизировать общее настроение.

Многие люди сообщают, что могут эффективнее обдумывать проблемы, гуляя, это как бы помогает очистить их разум.

Было показано, что выход на улицу и пребывание в "зеленых насаждениях", таких как парки, сады или просто на заднем дворе, снижают уровень стресса, а также симптомы депрессии и тревоги.

Это может укрепить семейные отношения

Общий стол дает членам семьи возможность часто встречаться друг с другом и общаться.

Регулярные семейные обеды связаны с более низким уровнем депрессии, тревоги, злоупотребления психоактивными веществами, расстройствами пищевого поведения, употреблением табака и ранней подростковой беременностью.