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Цей горіх запобігає старінню організму та може продовжити життя на роки

Чим корисні волоські горіхи (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Горіхи - це не лише смачний перекус, а й джерело багатьох вітамінів. Волоські горіхи позитивно впливають на належне функціонування організму, тому вони повинні бути у раціоні кожного.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Чим корисні

Волоські горіхи відомі своїм чудовим смаком та потрапляють у центр уваги завдяки своїй здатності сприяти молодшому вигляду шкіри.

наповнені Омега-3 жирними кислотами, включаючи альфа-ліноленову кислоту (АЛК), надаючи шкірі пружність і зволоження. Такі горіхи також зменшують запалення.

волоський горіх має в собі білок, клітковину та поліненасичені жири, які нормалізують підвищений цукор. Також вживання горіхів попередить ризик розвитку діабету II типу. Оскільки вони мають низький глікемічний індекс - 15, то їх можна їсти навіть діабетикам.

Важливо, не варто вживати горіхи, не перевіривши, чи не маєте ви на них алергії. Також не слід їсти волоські горіхи тим людям, які мають захворювання кишківника та підшлункової залози. 

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