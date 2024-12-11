Этот орех предотвращает старение организма и может продлить жизнь на годы

Орехи - это не только вкусный перекус, но и источник многих витаминов. Грецкие орехи оказывают положительное влияние на надлежащее функционирование организма, поэтому они должны быть в рационе каждого.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Грецкие орехи известны своим чудесным вкусом и попадают в центр внимания благодаря своей способности способствовать более молодому виду кожи.
наполнены Омега-3 жирными кислотами, включая альфа-линоленовую кислоту (АЛК), придавая коже упругость и увлажнение. Такие орехи также уменьшают воспаление.
грецкий орех содержит белок, клетчатку и полиненасыщенные жиры, которые нормализуют повышенный сахар. Также употребление орехов предотвратит риск развития диабета II типа. Поскольку они имеют низкий гликемический индекс - 15, то их можно есть даже диабетикам.
Важно, не стоит употреблять орехи, не проверив, нет ли у вас на них аллергии. Также не следует есть грецкие орехи тем людям, которые имеют заболевания кишечника и поджелудочной железы.
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