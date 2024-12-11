Этот орех предотвращает старение организма и может продлить жизнь на годы
Орехи - это не только вкусный перекус, но и источник многих витаминов. Грецкие орехи оказывают положительное влияние на надлежащее функционирование организма, поэтому они должны быть в рационе каждого.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Чем полезны
Грецкие орехи известны своим чудесным вкусом и попадают в центр внимания благодаря своей способности способствовать более молодому виду кожи.
Добавление горсти грецких орехов в распорядок дня может принести долгосрочную пользу для здоровья кожи.
К тому же они наполнены Омега-3 жирными кислотами, включая альфа-линоленовую кислоту (АЛК), придавая коже упругость и увлажнение. Такие орехи также уменьшают воспаление.
Также это источник питательных веществ, наполненных витамином Е, селеном и полифенолами. Эти антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые вызывают повреждение клеток кожи и ускоряют видимые признаки старения, такие как морщины и гиперпигментация. Даже способны продлить жизнь на годы.
Кроме того, грецкие орехи богаты цинком, который необходим для заживления кожи и борьбы с бактериальными инфекциями, что делает их особенно полезными для тех, кто подвержен акне и другим заболеваниям кожи.
Чтобы насладиться их преимуществами против старения, рекомендуется ежедневно съедать небольшую горсть (примерно 28 граммов) грецких орехов.
Грецкие орехи (фото: Freepik)
Как включить грецкие орехи в свой рацион
Чтобы грецкие орехи всегда были в вашем рационе, нужно заранее продумывать свое питание:
- посыпьте измельченными грецкими орехами кашу, йогурт или смузи, чтобы получить ореховый хруст
- замените сладкие закуски горстью грецких орехов
- добавляйте грецкие орехи в салаты
- улучшайте выпечку, используя грецкие орехи в кексах или банановом хлебе
- добавьте поджаренные грецкие орехи как гарнир к соленым блюдам
Добавим, что грецкий орех содержит белок, клетчатку и полиненасыщенные жиры, которые нормализуют повышенный сахар. Также употребление орехов предотвратит риск развития диабета II типа. Поскольку они имеют низкий гликемический индекс - 15, то их можно есть даже диабетикам.
Важно, не стоит употреблять орехи, не проверив, нет ли у вас на них аллергии. Также не следует есть грецкие орехи тем людям, которые имеют заболевания кишечника и поджелудочной железы.
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