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Відомі смартфони порівняли за автономністю. 1 гаджет переміг з вражаючим відривом

Середа 03 квітня 2024 14:45
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Відомі смартфони порівняли за автономністю. 1 гаджет переміг з вражаючим відривом Портал PhoneArena порівняв автономність флагманів Samsung, Apple, Google та Asus (фото: Pixabay)
Автор: Павло Колеснік

Інтернет-ресурс PhoneArena провів порівняльний аналіз часу роботи в автономному режимі Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S24, iPhone 15 Pro, Google Pixel 8 і Asus Zenfone 10. Всі згадані моделі є флагманськими смартфонами з високим рівнем продуктивності.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний YouTube-канал сайту про технології та гаджети PhoneArena.

Як проходив експеримент та які результати

Їхня витривалість була перевірена двома тестами. У першому випробуванні всі пристрої були встановлені на однаковий рівень яскравості та підключені до Wi-Fi. Потім запустили сеанс серфінгу в Інтернеті через той самий браузер. Першим з них вийшов з ладу iPhone 15 Pro, протримавшись лише 14 годин та 54 хвилини.

Відомі смартфони порівняли за автономністю. 1 гаджет переміг з вражаючим відривомСкриншот

Після нього вимикалися екрани Samsung Galaxy S23 (15 годин та 21 хвилина), Google Pixel 8 (15 годин та 39 хвилин) та Samsung Galaxy S24 (16 годин та 18 хвилин). Найдовше пропрацював Asus Zenfone 10, демонструючи вражаючий час роботи в 27 годин та 18 хвилин. Автор ролика прокоментував це одним словом: "Вау".

Відомі смартфони порівняли за автономністю. 1 гаджет переміг з вражаючим відривомСкриншот

У другому тесті смартфони програвали відео із YouTube. iPhone 15 Pro знову виявився найменш стійким, протримавшись лише 6 годин та 54 хвилини. Потім з гонки вибули Galaxy S23 (8 годин та 6 хвилин) та Galaxy S24 (8 годин та 20 хвилин).

Боротьба за перше місце розгорнулася між Pixel 8 та Zenfone 10, але результат виявився передбачуваним. Компактний флагман від Asus знову виявився попереду всіх, демонструючи час роботи в 14 годин та 30 хвилин. Батарея Google Pixel вичерпалася через 9 годин і 36 хвилин.

Відомі смартфони порівняли за автономністю. 1 гаджет переміг з вражаючим відривомСкриншот

Місткість батарей усіх учасників експерименту:

  • Galaxy S23 - 3 900 мА/год
  • Galaxy S24 - 4 000 мА/год
  • iPhone 15 Pro - 3 274 мА/год
  • Pixel 8 - 4 575 мА/год
  • Zenfone 10 - 4 300 мА/год

Нагадаємо, що в мережі порівняли автономність Galaxy S24 Ultra та iPhone 15 Pro Max.

Ми також писали, що експерти порівняли швидкість роботи iPhone 15 Pro Max та Galaxy S23 Ultra.

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