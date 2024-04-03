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Известные смартфоны сравнили по автономности. 1 гаджет победил с поразительным отрывом

Среда 03 апреля 2024 14:45
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Известные смартфоны сравнили по автономности. 1 гаджет победил с поразительным отрывом Портал PhoneArena сравнил автономность флагманов Samsung, Apple, Google и Asus (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

Интернет-ресурс PhoneArena провел сравнительный анализ времени работы в автономном режиме для Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S24, iPhone 15 Pro, Google Pixel 8 и Asus Zenfone 10. Все упомянутые модели являются флагманскими смартфонами с высоким уровнем производительности.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный YouTube-канал сайта о технологиях и гаджетах PhoneArena.

Как проходил эксперимент и какие результаты

Их выносливость была проверена двумя тестами. В первом испытании все устройства были установлены на одинаковый уровень яркости и подключены к Wi-Fi. Затем запустили сеанс серфинга в Интернете через один и тот же браузер. Первым из них вышел из строя iPhone 15 Pro, продержавшись лишь 14 часов и 54 минуты.

Известные смартфоны сравнили по автономности. 1 гаджет победил с поразительным отрывомСкриншот

После него выключились экраны Samsung Galaxy S23 (15 часов и 21 минута), Google Pixel 8 (15 часов и 39 минут) и Samsung Galaxy S24 (16 часов и 18 минут). Дольше всех проработал Asus Zenfone 10, демонстрируя впечатляющее время работы в 27 часов и 18 минут. Автор ролика прокомментировал это одним словом: "Вау".

Известные смартфоны сравнили по автономности. 1 гаджет победил с поразительным отрывомСкриншот

Во втором тесте смартфоны проигрывали видео с YouTube. iPhone 15 Pro снова оказался наименее стойким, продержавшись всего 6 часов и 54 минуты. Затем из гонки выбыли Galaxy S23 (8 часов и 6 минут) и Galaxy S24 (8 часов и 20 минут).

Борьба за первое место развернулась между Pixel 8 и Zenfone 10, но результат оказался предсказуемым. Компактный флагман от Asus вновь оказался впереди всех, демонстрируя время работы в 14 часов и 30 минут. Батарея Google Pixel иссякла через 9 часов и 36 минут.

Известные смартфоны сравнили по автономности. 1 гаджет победил с поразительным отрывомСкриншот

Емкость батарей всех участников эксперимента:

  • Galaxy S23 - 3 900 мА/ч
  • Galaxy S24 - 4 000 мА/ч
  • iPhone 15 Pro - 3 274 мА/ч
  • Pixel 8 - 4 575 мА/ч
  • Zenfone 10 - 4 300 мА/ч

Напомним, что в сети сравнили автономность Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max.

Мы также писали, что эксперты сравнили скорость работы iPhone 15 Pro Max и Galaxy S23 Ultra.

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