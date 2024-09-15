Цей фрукт виглядає гнилим, але тільки тоді його можна їсти. Дізнайтеся про його супер-властивості

Що відомо про фрукт

Мушмула звичайна (Mespilus germanica або Crataegus germanica) - це багаторічний чагарник або невисоке дерево висотою до 7 м. У природі росте в гірських кам'янистих лісах від Криму через Кавказ до Ірану. Відноситься до родини розоцвітих, як і айва та яблука.

Плоди мушмули схожі на крихітні яблучка або великі плоди шипшини. Дозрівають вони дуже пізно, лише в кінці жовтня або на початку листопада. Стиглі плоди коричневі, гладкі або злегка опушені, до 4 см в діаметрі.

Вони їстівні, але в сирому вигляді тверді й несмачні, оскільки мають кислий смак. Збирати їх найкраще після перших заморозків. Ви також можете заготовити їх заздалегідь, але тоді їх потрібно заморозити в морозилці. Потім крохмаль, що міститься в них, перетворюється на цукор, і вони набувають солодкого смаку, схожого на поєднання яблука та сливи.

Зараз в Україні рослину можна зустріти в парках, де його висаджують як декоративну рослину. Однак використовувати його плоди і готувати з них оригінальні страви варто. Дерево морозостійке і не має особливих вимог до вирощування. Тому ви можете посадити його у своєму саду, щоб насолодитися цими оригінальними плодами.

Чим корисна мушмула

У лікувальних цілях можна використовувати плоди, листя, кору, насіння і деревину мушмули. Фрукти містять цукор, органічні кислоти, жирні кислоти, каротиноїди, амінокислоти і білки, велику дозу вітаміну С і Е, а також залізо, магній, калій і цинк. Плоди мушмули також багаті біоактивними фенольними сполуками, такими як флавоноїди та фенолокислоти.

Завдяки цьому мушмула має такі ефекти:

антиоксидант,

антидіабетичний,

протимікробний,

антибактеріальний,

цитотоксичний.

Завдяки високому вмісту вітаміну С продукти з мушмули варто вживати під час застуди чи грипу, адже вони підтримують імунітет і допомагають боротися з мікроорганізмами.

Плоди мушмули також містять антиоксиданти, які борються з вільними радикалами і таким чином уповільнюють процес старіння. Завдяки цьому, вживаючи ці рідкісні плоди, ви подбаєте про свою красу і молодість.

Однак вміст пектину означає, що ці фрукти благотворно впливають на травний тракт і процеси травлення. Вони прискорюють метаболізм і підтримують травлення. Тому варто додавати варення або желе з мушмули до жирного м’яса та печені.

Вживання мушмули також допомагає схуднути, тому що фрукт дає відчуття ситості довше, пригнічує відчуття голоду та прискорює травлення.

Так виглядають плоди мушмули (Скриншот)

Що можна приготувати з мушмули?

Стиглі та заморожені плоди мушмули придатні для варення, варення, желе, пудингу, соку, настоянки, вина, також їх можна запікати з гвоздикою та маслом або використовувати як добавку до м’яса (печеня, качка, курка тощо). Збирають плоди з кінця жовтня по листопад, бажано після перших заморозків.

Заморожену мушмулу поставити в тепле місце приблизно на тиждень, щоб вона розм'якшилася і придбала солодкуватий смак і кремову консистенцію. Через цей час вони можуть виглядати гнилими та зіпсованими, але нехай це вас не відлякує так воно і повинно бути.

На смак їх м'якоть нагадує яблучне пюре з нотками цитрусових, фініків і абрикоса. Завдяки своїм унікальним властивостям і пізньому дозріванню плоди мушмули можуть бути цінним дієтичним компонентом.

Ви можете використовувати їх, коли інших сезонних фруктів і овочів більше немає. Тому варто посадити у своєму саду просту у вирощуванні мушмулу і насолоджуватися її оригінальними плодами та консервацією, яку не купиш у місцевому магазині, супермаркеті чи навіть на ринку.