Цей фасон джинсів - головний хіт весни 2025: з чим їх носити, щоб виглядати стильно

Джинси залишаються базовим елементом гардероба, але цієї весни на перший план виходить новий трендовий фасон, який вже обирають модниці по всьому світу. І це джинси з підворотами.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає докладніше, чому такі джинси стали трендом і з яким взуттям їх поєднувати.
Джинси з підворотами або манжетами - справжній модний хіт весни 2025. Вони виглядають легко, невимушено, але дуже продумано. Їх можна поєднувати з різним взуттям, створюючи як повсякденні, так і елегантні образи.
Щоб створити стильний повсякденний лук, підберіть широкі джинси блакитного відтінку. Доповнити їх можна білою майкою, кроп-топом, сорочкою. А завершити лук можна сандалями або босоніжками на тонких ремінцях - це додасть витонченості образу і підкреслить щиколотки.
Джинси з підворотами можна носити влітку 2025 (фото: instagram.com/smythsisters)
З балетками можна створити образ у стилі "паризький шик". Одягайте сині прямі джинси з підворотами, чорний приталений піджак і балетки. Доповніть лук бордовою сумкою.
Джинси з підворотами та балетки (фото: instagram.com/anna__laplaca)
Також можна поєднувати такі джинси з кросівками. Для прохолодної весни підберіть лук з трендовою курткою в стилі кантрі з контрастним комірцем і синіми джинсами.
Кросівки та джинси з підворотами (фото: instagram.com/_jessicaskye)
Трендові в цьому сезоні слінгбеки - взуття з відкритою п'ятою - також можна носити з цією моделлю джинсів для створення образу в стилі елегантний кежуал. Їх можна комбінувати з шовковою блузкою, піджаком, маленькою сумочкою на ланцюжку тощо.
Слінгбеки з джинсами (фото: instagram.com/sylviemus_)
Для створення denim total look одягайте сорочку оверсайз з деніму і широкі джинси. Щоб зробити яскравий акцент, можна доповнити образ яскравими туфлями-човниками та трендовою сумкою із замші.
Туфлі-човники та джинси з підворотами (фото: instagram.com/mimixn)
Чорні лофери й білі шкарпетки давно вже стали класикою. Їх можна носити в прохолодні весняні дні з джинсами та стильними куртками. Доповніть лук тонким джемпером або сорочкою, а також стильною сумкою.
Образ з лоферами на весну 2025 (фото: instagram.com/nlmarilyn)
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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду, тренди та стиль Who What Wear, сторінки модних блогерів Marianne Smyth, Anna LaPlaca, Jessica Skye, Sylvie Mus, Mimi Nguyen, MARILYN.