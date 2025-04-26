Этот фасон джинсов - главный хит весны 2025: с чем их носить, чтобы выглядеть стильно

Джинсы остаются базовым элементом гардероба, но этой весной на первый план выходит новый трендовый фасон, который уже выбирают модницы по всему миру. И это джинсы с подворотами.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает подробнее, почему такие джинсы стали трендом и с какой обувью их сочетать.
Джинсы с подворотами или манжетами - настоящий модный хит весны 2025. Они выглядят легко, непринужденно, но очень продуманно. Их можно сочетать с разной обувью, создавая как повседневные, так и элегантные образы.
Чтобы создать стильный повседневный лук, присмотрите широкие джинсы голубого оттенка. Дополнить их можно белой майкой, кроп-топом, рубашкой. А завершить лук можно сандалиями или босоножками на тонких ремешках - это придаст изяществу образу и подчеркнет щиколотки.
Джинсы с подворотами можно носить летом 2025 (фото: instagram.com/smythsisters)
С балетками можно создать образ в стиле "парижский шик". Надевайте синие прямые джинсы с подворотами, черный приталенный пиджак и балетки. Дополните лук бордовой сумкой.
Джинсы с подворотами и балетки (фото: instagram.com/anna__laplaca)
Также можно сочетать такие джинсы с кроссовками. Для прохладной весны присмотрите лук с трендовой курткой в стиле кантри с контрастным воротничком и синими джинсами.
Кроссовки и джинсы с подворотами (фото: instagram.com/_jessicaskye)
Трендовые в этом сезоне слингбеки - обувь с открытой пяткой - также можно носить с этой моделью джинсов для создания образа в стиле элегантный кэжуал. Их можно комбинировать с шелковой блузкой, пиджаком, маленькой сумочкой на цепочке.
Слингбеки с джинсами (фото: instagram.com/sylviemus_)
Для создания denim total look надевайте рубашку оверсайз из денима и широкие джинсы. Чтобы сделать яркий акцент, можно дополнить образ яркими туфлями-лодочками и трендовой сумкой из замши.
Туфли-лодочки и джинсы с подворотами (фото: instagram.com/mimixn)
Черные лоферы и белые носки давно уже стали классикой. Их можно носить в прохладные весенние дни с джинсами и стильными куртками. Дополните лук тонким джемпером или рубашкой, а также стильной сумкой.
Образ с лоферами на весну 2025 (фото: instagram.com/nlmarilyn)
Вас также может заинтересовать
Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду, тренды и стиль Who What Wear, страницы модных блогеров Marianne Smyth, Anna LaPlaca, Jessica Skye, Sylvie Mus, Mimi Nguyen, MARILYN.