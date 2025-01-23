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Ось який екзотичний суперпродукт містить багато вітамінів та допомагає травленню

Чим корисний кокос для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кокос має антивірусну, протимікробну та антиоксидантну дію. Цей універсальний плід цінують за чудовий смак, а також за покращення травлення.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, чим корисний кокос та кому його їсти не можна.

Раніше ми повідомляли про чай, у якому кальцію у 22 рази більше, ніж у молоці.

Також читайте про продукт, який часто викликає алергію у дітей на все життя.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт The Mirror та WebMD.

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