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Вот какой экзотический суперпродукт содержит много витаминов и помогает пищеварению

Чем полезен кокос для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кокос обладает антивирусным, противомикробным и антиоксидантным действием. Этот универсальный плод ценят за великолепный вкус, а также за улучшение пищеварения.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезен кокос и кому его есть нельзя.

 

Ранее мы сообщали о чае, в котором кальция в 22 раза больше, чем в молоке.

Также читайте о продукте, который часто вызывает аллергию у детей на всю жизнь.

При написании материала использовались следующие источники: сайт The Mirror и WebMD.

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