Вот какой экзотический суперпродукт содержит много витаминов и помогает пищеварению

Кокос обладает антивирусным, противомикробным и антиоксидантным действием. Этот универсальный плод ценят за великолепный вкус, а также за улучшение пищеварения.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, чем полезен кокос и кому его есть нельзя.

Кокос способствует пищеварению

Основной способ, которым кокос способствует пищеварению - высокое содержание клетчатки. Потребление большого количества клетчатки может способствовать пищеварению и предотвращать запоры.

Кроме того, кокос содержит концентрацию среднецепочечных жирных кислот с антимикробными свойствами, которые могут помочь уменьшить воспаление в кишечнике и защитить от вредных микробов.

Кокосовая вода также является богатым источником необходимых электролитов, включая калий и магний, которые обеспечивают эффективную работу мышц пищеварительной системы, предотвращая накопление отходов.

Здоровье пищеварения имеет решающее значение, поскольку оно играет ключевую роль в общем благополучии. Пищеварительная система не только расщепляет пищу, которую мы едим, но и поглощает жизненно важные питательные вещества, необходимые для функционирования организма.

Здоровая пищеварительная система гарантирует, что организм будет получать все необходимые питательные вещества для поддержания уровня энергии, укрепления иммунной системы и регулирования метаболических процессов. Когда пищеварение не работает должным образом, могут возникнуть такие проблемы, как вздутие живота, изжога и запор.

Такое питание снижает риск рака кишечника, диабета 2 типа, сердечных заболеваний и инсульта.

Снижает уровень холестерина

Исследования показывают, что среднецепочечные жирные кислоты (MCFAs), подобно тем, что содержатся в кокосах, могут снизить уровень плохого холестерина и повысить уровень хорошего, тем самым уменьшая риск сердечных заболеваний.

Кокос не только наполнен антиоксидантами, которые борются с окислительным стрессом, но и защищает организм от повреждения клеток, вызванного свободными радикалами.

Кроме того, кокос богат разнообразными витаминами и минералами, которые укрепляют иммунную систему, помогают пищеварению, обеспечивают прилив энергии и поддерживают работу мозга. К ним относятся витамин С, группы B, такие как В1, В2, В3, В5, В6 и В7, фолиевая кислота, марганец, цинк, магний, железо и калий.

Марганец имеет решающее значение для поддержания здоровья мозга и поддержки нервной системы, а железо и цинк особенно полезны для здоровья крови и поддержки иммунной системы. Хотя кокос может значительно улучшить ваше пищеварение, стоит отметить, что для оптимального пищеварения рекомендуется употреблять разнообразные продукты.

Кому нельзя есть кокос

Аллергия

У некоторых людей употребление кокосов может вызвать аллергическую реакцию. Симптомы могут включать высыпания на коже и затрудненное дыхание.

Беременность и кормление грудью