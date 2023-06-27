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Цей дешевий овоч допоможе покращити стан серця та уникнути хвороб

Що їсти, щоб мати здорове серце (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб зберегти серце здоровим, варто відмовитися від шкідливих звичок і мінімізувати стрес. Але найпростіше, що можна зробити - це стежити за своїм харчуванням. Варто додати у раціон корисні продукти.

Про це йдеться у дослідженні, опубліковану у журналі "Sage Journals".

Які продукти додати у раціон

Щоб покращити стан здоров'я, варто додати у раціон яскравий та смачний буряк. Овоч і його сік містить безліч поживних речовин і допомагає запобігти дефіциту важливих компонентів в організмі.

Британський кардіологічний фонд провів дослідження та з'ясував, що з проблемами серцево-судинної системи ефективно бореться буряк.

Важливо зазначити, що порушення - це прямий шлях до ішемічної хвороби серця, якої можна легко та бюджетно уникнути.

У складі буряка є сполуки, що стимулюють вироблення оксиду азоту, який позитивно впливає на процеси регуляції артеріального тиску, а також виконує важливу функцію підтримки серцево-судинної системи. А буряковий сік має антигіпертензивну дію.

Також у складі овочу є вітамін С і цинк, які зміцнюють імунну систему та стимулюють роботу мозку.

До того ж буряковий сік містить антиоксиданти, вітамін А, В6 та залізо. Вони захищають печінку від запалення та окисного стресу, підвищують його здатність виводити токсини з організму і запобігають виникненню жирових відкладень.

Кому не можна вживати буряк

Цей овоч потрібно виключити людям із захворюваннями нирок і сечового міхура. Щавлева кислота в складі буряка може нашкодити при сечокам'яній хворобі. У коренеплоді багато цукру, тому його потрібно обмежити діабетикам. Не рекомендується продукт при гастриті.

Цей овоч має проносний ефект, тому його потрібно виключити при діареї. Дітям їсти буряк можна з віку 1 рік. Перед введенням буряка в раціон малюкові варто дати кілька крапель бурякового соку і перевірити наявність алергії.

Які ціни на буряк

За даними сайту "Мінфін", у популярних супермаркетах, середня ціна на буряк складає 14,15 грн/кг. А от ціни на буряк молодий дещо вищі. Зараз його можна придбати за 54,22 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, що час збирати врожай буряків.

Також ми писали, скільки овочів і фруктів насправді потрібно з'їдати на день.

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