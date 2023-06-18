Цей десерт з двох простих інгредієнтів підкорив інтернет: готуємо просте суфле

Простий та повітряний десерт можна приготувати лише з двох інгредієнтів. Він сподобається дорослим і дітям, виручить, якщо гості на порозі, а в будинку немає нічого до чаю, а ще побалує домашніх солодким.
Як приготувати найпростіше суфле із двох інгредієнтів – розповіла кулінар Тата Чуднова на своїй сторінці в TikTok.
Два простих пакетики з желе висипаємо в миску. Вибирайте смак, що вам більше подобається. Якщо взяти ягідне желе – суфле вийде рожевого кольору. Якщо взяти желе з ківі – то зеленого.
Заливаємо желе окропом і добре розмішуємо до повного розчинення. Далі желе треба остудити. Щоб прискорити процес, можна поставити миску із желе у холодну воду.
Потім занурюємо в желе міксер і збиваємо до густої піни. Застилаємо форму пергаментним папером, викладаємо печиво на дно. Зверху заливаємо отриману масу. Поверх маси викладаємо ще один шар печива.
Обережно ставимо форму в холодильник на 30 хвилин. Коли желе повністю застигло, можна нарізати на порції та насолоджуватися.
@_whattocook_ Суфле з 2-х інгредієнтів • желе - 2 упаковки • окроп - 200 мл • печиво #рекомендації #рецепти #рецептиукраїнською #тіктокукраїнською #україна #українськийтікток оригінальний звук - Таті Чуднова
До речі, раніше ми розповідали про те, як зробити цілу гору печива із найпростіших продуктів.
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