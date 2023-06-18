Цей десерт з двох простих інгредієнтів підкорив інтернет: готуємо просте суфле

Що вам знадобиться:

Желе - 2 упаковки

Печиво - 1-2 упаковки

Окріп - 200 мл

Як приготувати суфле

Два простих пакетики з желе висипаємо в миску. Вибирайте смак, що вам більше подобається. Якщо взяти ягідне желе – суфле вийде рожевого кольору. Якщо взяти желе з ківі – то зеленого.

Заливаємо желе окропом і добре розмішуємо до повного розчинення. Далі желе треба остудити. Щоб прискорити процес, можна поставити миску із желе у холодну воду.

Потім занурюємо в желе міксер і збиваємо до густої піни. Застилаємо форму пергаментним папером, викладаємо печиво на дно. Зверху заливаємо отриману масу. Поверх маси викладаємо ще один шар печива.

Обережно ставимо форму в холодильник на 30 хвилин. Коли желе повністю застигло, можна нарізати на порції та насолоджуватися.