Этот десерт из двух простых ингредиентов покорил интернет: готовим простое суфле

Простой и воздушный десерт можно приготовить всего из двух ингредиентов. Он понравится взрослым и детям, выручит, если гости на пороге, а в доме нет ничего к чаю, а еще - побалует домашних сладким.
Как приготовить самое простое суфле из двух ингредиентов - рассказала кулинар Тата Чуднова на своей странице в TikTok.
Два простых пакетика с желе высыпаем в миску. Выбирайте вкус, который вам больше нравится. Если взять ягодное желе - суфле получится розового цвета. Если взять желе с киви - то зеленого.
Заливаем желе кипятком и хорошо размешиваем, до полного растворения. Далее желе нужно остудить. Чтобы ускорить процесс, можно поставить миску с желе в холодную воду.
Потом погружаем в желе миксер и взбиваем до состояния густой пены. Застилаем форму пергаментной бумагой, выкладываем на дно печенье. Сверху заливаем полученную массу. Поверх массы выкладываем еще один слой печенья.
Аккуратно ставим форму в холодильник на 30 минут. Когда желе полностью застыло, можно нарезать на порции и наслаждаться.
@_whattocook_ Суфле з 2-х інгредієнтів • желе - 2 упаковки • окроп - 200 мл • печиво #рекомендації #рецепти #рецептиукраїнською #тіктокукраїнською #україна #українськийтікток оригінальний звук - Таті Чуднова
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как сделать целую гору печенья из самых простых продуктов.
А еще писали о том, как можно сделать печенье их овсяных хлопьев.