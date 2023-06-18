Этот десерт из двух простых ингредиентов покорил интернет: готовим простое суфле

Что вам понадобится:

Желе - 2 упаковки

Печенье - 1-2 упаковки

Кипяток - 200 мл

Как приготовить нежное суфле

Два простых пакетика с желе высыпаем в миску. Выбирайте вкус, который вам больше нравится. Если взять ягодное желе - суфле получится розового цвета. Если взять желе с киви - то зеленого.

Заливаем желе кипятком и хорошо размешиваем, до полного растворения. Далее желе нужно остудить. Чтобы ускорить процесс, можно поставить миску с желе в холодную воду.

Потом погружаем в желе миксер и взбиваем до состояния густой пены. Застилаем форму пергаментной бумагой, выкладываем на дно печенье. Сверху заливаем полученную массу. Поверх массы выкладываем еще один слой печенья.

Аккуратно ставим форму в холодильник на 30 минут. Когда желе полностью застыло, можно нарезать на порции и наслаждаться.