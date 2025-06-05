Цей чай допоможе прибрати набряки під очима: працює краще за крем

Набряки під очима можуть викликати недостатній сон, стрес, неправильне харчування, алергії або просто генетична схильність. У пошуках порятунку ми часто звертаємося до дорогих кремів, патчів та косметичних процедур.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чай з якої рослини може допомогти уснути набряки під очима.

Чому виникають набряки під очима? Набряки під очима - це, по суті, затримка рідини у тканинах навколо очей. Шкіра в цій ділянці дуже тонка і чутлива, тому найменше накопичення рідини стає одразу помітним. Причини можуть бути різними: Надлишок солі в раціоні Сіль сприяє затримці води в організмі. Недостатнє споживання води Парадоксально, але коли організм відчуває дефіцит води, він починає її накопичувати, щоб уникнути зневоднення. Недостатній або неякісний сон Порушення циркадних ритмів впливає на кровообіг та лімфодренаж. Алергії Деякі алергени можуть викликати запалення та набряки. Алкоголь та кофеїн Дегідратують організм, викликаючи компенсаторну затримку рідини. Хронічні захворювання Проблеми з нирками, серцем або щитовидною залозою можуть бути причиною стійких набряків. Генетична схильність Деякі люди просто схильні до набряків через особливості будови тканин. Який чай допоможе від набряків Більшість кремів та патчів діють локально, знімаючи зовнішні прояви. Вони можуть зволожувати шкіру, покращувати мікроциркуляцію або надавати тимчасовий ефект охолодження. Але вони не вирішують кореневу причину затримки рідини в організмі. Ось тут на допомогу приходить кульбаба. Як зробити засіб з кульбаби Візьміть 10 свіжих квіток кульбаби. Обирайте ті, що ростуть у чистих місцях, подалі від доріг та промислових зон.

Ретельно промийте бутони під проточною водою, щоб позбутися бруду та комах.

Покладіть чисті квіти в чашку і залийте їх окропом.

Залиште на 5 хвилин, щоб рідина добре настоялася, а відвар став приємно теплим.

Вмокніть у отриманий відвар ватні диски, легенько відіжміть зайву рідину і прикладіть їх на закриті повіки.

Тримайте такі "патчі" на очах протягом 15-20 хвилин. Розслабтеся, поки кульбаба працює.