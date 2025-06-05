Этот чай поможет убрать отеки под глазами: работает лучше крема
Отеки под глазами могут вызвать недостаточный сон, стресс, неправильное питание, аллергии или просто генетическая предрасположенность. В поисках спасения мы часто обращаемся к дорогим кремам, патчам и косметическим процедурам.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чай из какого растения может помочь уснуть отеки под глазами.
Почему возникают отеки под глазами?
Отеки под глазами - это, по сути, задержка жидкости в тканях вокруг глаз. Кожа в этой области очень тонкая и чувствительная, поэтому малейшее накопление жидкости становится сразу заметным. Причины могут быть разными:
Избыток соли в рационе
Соль способствует задержке воды в организме.
Недостаточное потребление воды
Парадоксально, но когда организм испытывает дефицит воды, он начинает ее накапливать, чтобы избежать обезвоживания.
Недостаточный или некачественный сон
Нарушение циркадных ритмов влияет на кровообращение и лимфодренаж.
Аллергии
Некоторые аллергены могут вызвать воспаление и отеки.
Алкоголь и кофеин
Дегидратируют организм, вызывая компенсаторную задержку жидкости.
Хронические заболевания
Проблемы с почками, сердцем или щитовидной железой могут быть причиной стойких отеков.
Генетическая предрасположенность
Некоторые люди просто склонны к отекам из-за особенностей строения тканей.
Какой чай поможет при отеках
Большинство кремов и патчей действуют локально, снимая внешние проявления. Они могут увлажнять кожу, улучшать микроциркуляцию или оказывать временный эффект охлаждения. Но они не решают корневую причину задержки жидкости в организме. Вот тут на помощь приходит одуванчик.
Как сделать средство из одуванчика
- Возьмите 10 свежих цветков одуванчика. Выбирайте те, что растут в чистых местах, подальше от дорог и промышленных зон.
- Тщательно промойте бутоны под проточной водой, чтобы избавиться от грязи и насекомых.
- Положите чистые цветы в чашку и залейте их кипятком.
- Оставьте на 5 минут, чтобы жидкость хорошо настоялась, а отвар стал приятно теплым.
- Смочите в полученный отвар ватные диски, легонько отожмите лишнюю жидкость и приложите их на закрытые веки.
- Держите такие "патчи" на глазах в течение 15-20 минут. Расслабьтесь, пока одуванчик работает.
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В материале использованы следующие источники - Darwin Nutrition, Cleveland Clinic Health Essentials, WEbMD.
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