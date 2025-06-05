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Этот чай поможет убрать отеки под глазами: работает лучше крема

Четверг 05 июня 2025 12:12
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Этот чай поможет убрать отеки под глазами: работает лучше крема Фото: Как избавиться от отеков под глазами (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Отеки под глазами могут вызвать недостаточный сон, стресс, неправильное питание, аллергии или просто генетическая предрасположенность. В поисках спасения мы часто обращаемся к дорогим кремам, патчам и косметическим процедурам.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чай из какого растения может помочь уснуть отеки под глазами.

Почему возникают отеки под глазами?

Отеки под глазами - это, по сути, задержка жидкости в тканях вокруг глаз. Кожа в этой области очень тонкая и чувствительная, поэтому малейшее накопление жидкости становится сразу заметным. Причины могут быть разными:

Избыток соли в рационе

Соль способствует задержке воды в организме.

Недостаточное потребление воды

Парадоксально, но когда организм испытывает дефицит воды, он начинает ее накапливать, чтобы избежать обезвоживания.

Недостаточный или некачественный сон

Нарушение циркадных ритмов влияет на кровообращение и лимфодренаж.

Аллергии

Некоторые аллергены могут вызвать воспаление и отеки.

Алкоголь и кофеин

Дегидратируют организм, вызывая компенсаторную задержку жидкости.

Хронические заболевания

Проблемы с почками, сердцем или щитовидной железой могут быть причиной стойких отеков.

Генетическая предрасположенность

Некоторые люди просто склонны к отекам из-за особенностей строения тканей.

Какой чай поможет при отеках

Большинство кремов и патчей действуют локально, снимая внешние проявления. Они могут увлажнять кожу, улучшать микроциркуляцию или оказывать временный эффект охлаждения. Но они не решают корневую причину задержки жидкости в организме. Вот тут на помощь приходит одуванчик.

Как сделать средство из одуванчика

  • Возьмите 10 свежих цветков одуванчика. Выбирайте те, что растут в чистых местах, подальше от дорог и промышленных зон.
  • Тщательно промойте бутоны под проточной водой, чтобы избавиться от грязи и насекомых.
  • Положите чистые цветы в чашку и залейте их кипятком.
  • Оставьте на 5 минут, чтобы жидкость хорошо настоялась, а отвар стал приятно теплым.
  • Смочите в полученный отвар ватные диски, легонько отожмите лишнюю жидкость и приложите их на закрытые веки.
  • Держите такие "патчи" на глазах в течение 15-20 минут. Расслабьтесь, пока одуванчик работает.

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В материале использованы следующие источники - Darwin Nutrition, Cleveland Clinic Health Essentials, WEbMD.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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