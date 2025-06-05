Этот чай поможет убрать отеки под глазами: работает лучше крема

Фото: Как избавиться от отеков под глазами (freepik)

Отеки под глазами могут вызвать недостаточный сон, стресс, неправильное питание, аллергии или просто генетическая предрасположенность. В поисках спасения мы часто обращаемся к дорогим кремам, патчам и косметическим процедурам.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чай из какого растения может помочь уснуть отеки под глазами.

Почему возникают отеки под глазами? Отеки под глазами - это, по сути, задержка жидкости в тканях вокруг глаз. Кожа в этой области очень тонкая и чувствительная, поэтому малейшее накопление жидкости становится сразу заметным. Причины могут быть разными: Избыток соли в рационе Соль способствует задержке воды в организме. Недостаточное потребление воды Парадоксально, но когда организм испытывает дефицит воды, он начинает ее накапливать, чтобы избежать обезвоживания. Недостаточный или некачественный сон Нарушение циркадных ритмов влияет на кровообращение и лимфодренаж. Аллергии Некоторые аллергены могут вызвать воспаление и отеки. Алкоголь и кофеин Дегидратируют организм, вызывая компенсаторную задержку жидкости. Хронические заболевания Проблемы с почками, сердцем или щитовидной железой могут быть причиной стойких отеков. Генетическая предрасположенность Некоторые люди просто склонны к отекам из-за особенностей строения тканей. Какой чай поможет при отеках Большинство кремов и патчей действуют локально, снимая внешние проявления. Они могут увлажнять кожу, улучшать микроциркуляцию или оказывать временный эффект охлаждения. Но они не решают корневую причину задержки жидкости в организме. Вот тут на помощь приходит одуванчик. Как сделать средство из одуванчика Возьмите 10 свежих цветков одуванчика. Выбирайте те, что растут в чистых местах, подальше от дорог и промышленных зон.

Тщательно промойте бутоны под проточной водой, чтобы избавиться от грязи и насекомых.

Положите чистые цветы в чашку и залейте их кипятком.

Оставьте на 5 минут, чтобы жидкость хорошо настоялась, а отвар стал приятно теплым.

Смочите в полученный отвар ватные диски, легонько отожмите лишнюю жидкость и приложите их на закрытые веки.

Держите такие "патчи" на глазах в течение 15-20 минут. Расслабьтесь, пока одуванчик работает.