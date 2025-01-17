Небезпечний тренд із TikTok. У Львові троє дітей отримали глибокі опіки обличчя

Небезпечний тренд із TikTok став причиною серйозних травм у дітей: у Львові трьох хлопчиків госпіталізували з глибокими хімічними опіками обличчя. Усі вони намагалися створити саморобну "петарду" за інструкцією з соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.

Львівські медики попереджають про нову небезпечну тенденцію серед дітей, яка поширюється у соцмережі TikTok. Школярі майструють саморобні вибухівки, так звані "петарди", і зазнають серйозних травм.

До дитячої лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова потрапили троє хлопчиків віком 10, 11 і 15 років.

Як працює небезпечний "тренд"

Діти знаходили покрокову інструкцію в мережі у TikTok, вони використовували пластикову пляшку, воду, кульки з фольги та засіб для очищення труб. Хімічна реакція всередині пляшки призводить до її вибуху, але замість очікуваного "ефекту" діти отримують серйозні опіки обличчя та очей.

11-річний хлопчик зі Львівщини розповів лікарям, що вирішив повторити небезпечний експеримент після того, як побачив інших підлітків, які робили те саме на вулиці. У момент вибуху вміст пляшки потрапив йому прямо в обличчя.

Фото: Львівська міська рада

"Найбільше страждають очі, адже там тканини найтонші. Вже трьом дітям за тиждень ми надали допомогу. В усіх них, на жаль, залишаться рубці на обличчі", - розповіла Галина Саян, керівниця Міського центру термічної травми та опікової хірургії.