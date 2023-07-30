Цей алкоголь визнано найменш шкідливим. Як правильно його пити

Який алкоголь не такий шкідливий, як інші

За словами лікаря, вживати його треба, якщо ви все-таки прийняли рішення, що будете вживати алкоголь, але хочете обрати менше зло для організму.

Ви хочете знайти такий алкоголь, при якому можна вести відносно здоровий спосіб життя, займатися спортом. Але при цьому не хочете повністю кидати пити.

"Якщо ви не можете в компанії сказати "ні", тоді вам треба брати алкоголь з собою. І це має бути хорошої якості не підроблена пляшка сухого червоного вина", - говорить медик.

Чому саме таке спиртне?

За словами Юрія Габорця, сухе червоне вино, у порівнянні з іншим алкоголем, дасть менше всього "побочок".

"Сухе червоне вино - оптимальний варіант. Головне - споживати в міру та закусувати зеленню та нежирним м’ясом. Це допоможе печінці якнайшвидше нейтралізувати алкоголь", - стверджує лікар.

Важливо!

Медик переконаний, що безпечної дози алкоголю нема, адже навіть якщо ви вживаєте зрідка, з часом порції можуть збільшуватися, а це - шлях до алкоголізму.

Звідси - проблеми в сім'ї, втрата роботи, зміна соціального статусу, ну й звісно ж - тотальна втрата здоров'я.