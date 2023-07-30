Этот алкоголь признан наименее вредным. Как правильно его пить

Какой алкоголь не так вреден, как другие

По словам врача, употреблять его нужно, если вы все-таки приняли решение, что будете употреблять алкоголь, но хотите выбрать меньшее зло для организма.

Вы хотите найти такой алкоголь, при котором можно вести относительно здоровый образ жизни, заниматься спортом. Но при этом не хотите полностью бросать пить.

"Если вы не можете в компании сказать "нет", то вам нужно брать алкоголь с собой. И это должна быть хорошего качества не подделанная бутылка сухого красного вина", - говорит медик.

Почему именно такое спиртное?

По словам Юрия Габорца, сухое красное вино по сравнению с другим алкоголем даст меньше всего "побочек".

"Сухое красное вино - оптимальный вариант. Главное - потреблять в меру и закусывать зеленью и нежирным мясом. Это поможет печени как можно быстрее нейтрализовать алкоголь", - утверждает эксперт.

Важно!

Медик убежден, что безопасной дозы алкоголя нет, ведь даже если вы употребляете изредка, со временем порции могут увеличиваться, а это путь к алкоголизму.

Отсюда - проблемы в семье, потеря работы, изменение социального статуса, ну и конечно же - тотальная потеря здоровья.