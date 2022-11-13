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Церковь оккупанта: в Киево-Печерской лавре до сих пор молятся за Россию (видео)

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 ноября 2022 09:22
Церковь оккупанта: в Киево-Печерской лавре до сих пор молятся за Россию (видео) Фото: Киево-Печерская лавра (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Во время службы в Киево-Печерской лавре произносятся молитвы и славные песни в честь России. И это когда в стране уже десятый месяц продолжается война.

Об этом рассказал священнослужитель Михаил Омельян, преподаватель кафедры богословия Киевской православной богословской академии.

"Меня также удивляют проходящие мимо люди, слышат это все, и - молчат. Неужели не заходится сердце и не болит душа от того, что сделали российские оккупанты в Буче, Бородянке, Андреевке, в Мариуполе, на Харьковщине и на других временно оккупированных территориях???" – возмущается священник.

Он обратился к верующим, которые приходят на службы и участвуют в этом действе.

"Люди, сколько вы будете поддерживать тех, кто принадлежит к "церкви" оккупанта?!" – пишет Омельян.

На кадрах видно, что служители УПЦ (МП) вместе с верующими поют следующее:

"Звон плывет, плывет над Россиею,

Пробуждается Матушка-Русь"…

Отметим, что Нижняя лавра до сих пор находится в ведении Украинской православной церкви (Московского патриархата), а Верхняя лавра - в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

В комментариях подписчики спрашивают, куда смотрит Служба безопасности:

  • І де СБУ?
  • Коли ж це скінчиться, найкращі сини України гинуть на війні, а ці нелюди моляться вбивцям.
  • Де наші органи, чому їх ще терпимо, всіх їх в рашу, туди їм дорога. Гинуть наші воїни, а вони моляться за рашу. Розігнати всіх і відправити за кораблем. Слава Україні.
  • Вилучити у кожного учасника майно та демонтувати з України. Задовбали вже.

Ранее мы писали, что в Киево-Печерской Лавре будет создан мужской монастырь, подчиненный предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

Кроме того, еще в середине апреля предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что почти половина монахов в Киево-Печерской лавре хотят перейти в ПЦУ.

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