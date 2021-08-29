Церковный календарь на сентябрь 2021 года: какие праздники будем отмечать

Сентябрь 2021 года будет богат на важные церковные праздники. Согласно православному календарю верующие будут отмечать Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня.
Как важные даты есть в церковном календаре на сентябрь 2021 – читайте в материале ниже.
8 сентября - Сретение Владимирской иконы Пресвятoй Богородицы.
11 сентября - Усекновение главы Пророка, Предтeчи и Крестителя Господня Иоанна
14 сентября - Начало индикта — церковное новолетие
17 сентября - Иконы Пресвятой Богородицы Неопалимая Купина
19 сентября - Михайлово Чудо — воспоминание чуда Архистратига Михаила
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
24 сентября - Пpеподобного Силуана Афонского.
27 сентября - Воздвижение Честного Креста Господня
30 сентября - Mучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии
1 сентября - мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников, донской иконы Божией Матери
2 сентября – пророка Самуила
3 сентября – апостола от 70-ти Фаддея, мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агалия и Писта, преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита
4 сентября – мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Богопела), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих
5 сентября – отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
6 сентября – священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова
7 сентября – перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила), апостола от 70-ти Тита, епископа Критского
8 сентября – сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, мученика Адриана и мученицы Наталии
9 сентября – преподобного Пимена Великого
10 сентября – преподобного Моисея Мурина
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
12 сентября – перенесение мощей благоверного князя Даниила Московского, святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских
13 сентября – положение честного Пояса Пресвятой Богородицы
14 сентября – начало индикта – церковное новолетие, преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской
15 сентября – мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины, святителя Иоанна Постника, патриарха Цереградского, преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских
16 сентября – священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия
17 сентября – память иконы Неопалимая Купина
18 сентября – пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи
19 сентября – воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех
20 сентября – предпразднство Рождества Пресвятой Борогодицы, мученика Созонта Помпеольского (Киликийского), святителя Иоанна
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
22 сентября – попразднство Рождества Пресвятой Богородицы, праведных Богоотец Иоакима и Анны
23 сентября – мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, преподобного Павла Послушливого, Печерского
24 сентября – преподобной Феодоры Александрийской Младшей, преподобного Силуана Афонского
25 сентября – отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы
26 сентября – предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
28 сентября – попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня
29 сентября – великомученицы Евфимии Всехвальной
30 сентября – мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Осенний мясоед – с 28 августа по 27 ноября. В сентябре 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 числа – сухоядение, разрешены хлеб, вода, соль, сырые фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, мед.
Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября – разрешена горячая растительная пища с маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы).
Воздвижение Креста Господня 27 сентября – разрешена горячая растительная пища с маслом.
Напомним, ранее мы писали о том, кто будет отмечать в сентябре день ангела и как правильно назвать ребенка.
А также мы рассказывали о том, в какие дни сентября не стоит идти к парикмахеру.