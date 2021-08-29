Церковный календарь на сентябрь 2021 года: какие праздники будем отмечать

Сентябрь 2021 года будет богат на важные церковные праздники. Согласно православному календарю верующие будут отмечать Усекновение главы Иоанна Предтечи, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня.

Как важные даты есть в церковном календаре на сентябрь 2021 – читайте в материале ниже.

Осенний мясоед – с 28 августа по 27 ноября. В сентябре 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 числа – сухоядение, разрешены хлеб, вода, соль, сырые фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, мед.

16 сентября – священномучеников Анфима, епископа Никомидийского, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны девы и мученика Евфимия

15 сентября – мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины, святителя Иоанна Постника, патриарха Цереградского, преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских

3 сентября – апостола от 70-ти Фаддея, мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агалия и Писта, преподобного Авраамия Смоленского, архимандрита

Напомним, ранее мы писали о том, кто будет отмечать в сентябре день ангела и как правильно назвать ребенка.

А также мы рассказывали о том, в какие дни сентября не стоит идти к парикмахеру.