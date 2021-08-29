Церковний календар на вересень 2021 року: які свята будемо відзначати

Вересень 2021 року буде багатим на важливі церковні свята. Згідно з православним календарем віряни відзначатимуть Усікновення глави Іоанна Предтечі, Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.
Як важливі дати є в церковному календарі на вересень 2021 – читайте в матеріалі нижче.
8 вересня - Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці.
11 вересня - Усікновення глави Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна
14 вересня - початок індикта - церковне новоліття
17 вересня - ікони Пресвятої Богородиці Неопалима Купина
19 вересня - Михайлове диво-спогад дива Архистратига Михаїла
21 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці
24 вересня - Преподобного Силуана Афонського.
27 вересня - Воздвиження Чесного Хреста Господнього
30 вересня - мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії
1 вересня - мученика Андрія Стратилата і з ним 2593-х мучеників, Донської ікони Божої Матері
2 вересня – пророка Самуїла
3 вересня - апостола від 70 Тадея, мучениці Васси та чад її мучеників Феогнія, Агалія і Піста, преподобного Авраамія Смоленського, архімандрита
4 вересня – мучеників Агафоника, Зотика, Феопрепія (Богопела), Акіндіна, Северіана, Зінона та інших
5 вересня - віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці
6 вересня - священномученика Євтихія, єпископа, учня апостола Іоанна Богослова
7 вересня-перенесення мощей апостола Варфоломія (Нафанаїла), апостола від 70-ти Тита, єпископа Критського
8 вересня - Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці, мученика Адріана і мучениці Наталії
9 вересня - преподобного Пімена Великого
10 вересня – преподобного Мойсея Мурина
11 вересня - Усікновення глави Іоанна Предтечі
12 вересня - перенесення мощей благовірного князя Данила Московського, Святителів Олександра, Іоанна Постника і Павла Нового, патріархів константинопольських
13 Вересня – положення чесного Пояса Пресвятої Богородиці
14 вересня - початок індикта - церковне новоліття, преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи Каппадокійської
15 вересня - мучеників Маманта, батька його Феодота і матері мучениці Руфіни, святителя Іоанна Постника, Патріарха Цереградського, преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських
16 вересня – священномучеників Анфіма, єпископа Нікомідійського, і з ним Феофіла, диякона, мучеників Дорофея, Мардонія, Мігдонія, Петра, Індіса, Горгонія, Зінона, мучениці Домни Діви та мученика Євфимія
17 вересня – пам'ять ікони Неопалима Купина
18 вересня – пророка Захарії та праведної Єлисавети, батьків святого Іоанна Предтечі
19 Вересня-спогад чуда Архістратига Михаїла, що був у Хонех
20 вересня - предпразднство Різдва Пресвятої Борогодіци, мученика Созонта Помпеольського (Кілікійського), святителя Іоанна
21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці
22 вересня - попразднство Різдва Пресвятої Богородиці, праведних Богоотець Іоакима та Анни
23 вересня - мучениць Минодори, Митродори та Німфодори, преподобного Павла слухняного, Печерського
24 вересня - преподобної Феодори Олександрійської молодшої, преподобного Силуана Афонського
25 вересня - віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці
26 вересня - предпразднство Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього
27 вересня - Воздвиження Хреста Господнього
28 вересня - попразднство Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього
29 вересня - великомучениці Євфимії Всехвальної
30 вересня - мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії
Осінній м'ясоїд - з 28 серпня по 27 листопада. У вересні 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 числа - сухоїжа, дозволені хліб, вода, сіль, сирі фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед.
Усікновення глави Іоанна Предтечі 11 вересня – дозволена гаряча рослинна їжа з маслом (каші, супи, тушковані овочі, гриби).
Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня - дозволена гаряча рослинна їжа з маслом.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто відзначатиме у вересні день ангела і як правильно назвати дитину.
А також ми розповідали про те, в які дні вересня не варто йти до перукаря.