Церковний календар на вересень 2021 року: які свята будемо відзначати

Вересень 2021 року буде багатим на важливі церковні свята. Згідно з православним календарем віряни відзначатимуть Усікновення глави Іоанна Предтечі, Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.

Як важливі дати є в церковному календарі на вересень 2021 – читайте в матеріалі нижче.

Осінній м'ясоїд - з 28 серпня по 27 листопада. У вересні 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 числа - сухоїжа, дозволені хліб, вода, сіль, сирі фрукти, овочі, сухофрукти, горіхи, мед.

19 Вересня-спогад чуда Архістратига Михаїла, що був у Хонех

16 вересня – священномучеників Анфіма, єпископа Нікомідійського, і з ним Феофіла, диякона, мучеників Дорофея, Мардонія, Мігдонія, Петра, Індіса, Горгонія, Зінона, мучениці Домни Діви та мученика Євфимія

15 вересня - мучеників Маманта, батька його Феодота і матері мучениці Руфіни, святителя Іоанна Постника, Патріарха Цереградського, преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських

3 вересня - апостола від 70 Тадея, мучениці Васси та чад її мучеників Феогнія, Агалія і Піста, преподобного Авраамія Смоленського, архімандрита

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто відзначатиме у вересні день ангела і як правильно назвати дитину.

А також ми розповідали про те, в які дні вересня не варто йти до перукаря.