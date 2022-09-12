Церковный календарь на октябрь 2022: все важные праздники и события

В церковном календаре на октябрь 2022 есть много важных праздников, из которых самым главным является Покров Пресвятой Богородицы.
Какие еще важные праздники мы отметим в середине осени - читайте ниже в материале Styler.
Длительных постов в октябре не будет, только однодневные. Поститься верующим рекомендуется в такие дни: 1 октября, 6 октября, 8 октября, 13 октября, 15 октября, 20 октября, 22 октября, 27 октября, 29 октября.
На покровы 14 октября в Украине отмечается государственный праздник - День Защитника Украины, а также День украинского казачества. Обычно, этот день - выходной.
Но из-за военного положения дополнительные выходные были отменены в Украине, начиная от праздника 8-го марта.
Такие нормативы заложены в статью 6 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В частности закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни.
15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года.
Ранее мы писали про светские праздники, которые нас ждут в октябре 2022.
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