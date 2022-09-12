Церковний календар на жовтень 2022: всі важливі свята та події

В церковному календарі на жовтень 2022 є багато важливих свят, з яких найголовнішим є Покрова Пресвятої Богородиці.
Які ще важливі свята ми відзначимо всередині осені - читайте нижче в матеріалі Styler.
Тривалих постів у жовтні не буде, тільки одноденні. Постувати вірянам рекомендується в такі дні: 1 жовтня, 6 жовтня, 8 жовтня, 13 жовтня, 15 жовтня, 20 жовтня, 22 жовтня, 27 жовтня, 29 жовтня.
На Покрови 14 жовтня в Україні відзначається державне свято - День Захисника України, а також День Українського Козацтва. Зазвичай, цей день - вихідний.
Але через воєнний стан додаткові вихідні були скасовані в Україні, починаючи від свята 8-го березня.
Такі нормативи закладені до статті 6 Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Зокрема закон призупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні.
15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану на 90 діб до 21 листопада 2022 року.
Раніше ми писали про світські свята, які нас чекають у жовтні 2022.
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