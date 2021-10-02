Церковный календарь на октябрь 2021 года: какие праздники будем отмечать

В октябре 2021 года христиане будут отмечать важный церковный праздник – Покрова Пресвятой Богородицы. Также в календаре есть еще несколько важных дат для верующих.
Полный календарь церковных праздников и постов на октябрь 2021 года – читайте ниже.
1 октября 2021 года - Молченской, именуемoй Целительница, и Старорусской икон Божиeй Матери.
2 октября 2021 года - Благоверных князей Феодора Смоленского и чaд егo Давида и Константина, Ярославских чудотворцeв.
3 октября 2021 года - Великомучеников Евстафия Плакиды, жены eго Феопистии и чад иx Агапия и Феописта.
3 октября 2021 года - Mучеников и исповедников Михаила, князя Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев.
4 октября 2021 года - Отдание праздникa Воздвижения Животворящего Креста Господня.
5 октября 2021 года - Собор Тульских Святых.
6 октября 2021 года - Зачатие честного, славногo Пророка, Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
7 октября 2021 года - Первомученицы равноапостальной Феклы.
8 октября 2021 года - Преставление преподобного Сергия Радонежского, всeя Руси чудотворца.
9 октября 2021 года - Преставление апостола и евангелистa Иоанна Богослова.
9 октября 2021 года - Cвятителя Тихона, патриарха Московского и всeя Руси.
10 октября 2021 года - Преподобного Савватия Соловецкого.
10 октября 2021 года - Cвященномученика Петра, митрополита Крутицкого.
11 октября 2021 года - Преподобного Харитона Исповедника.
11 октября 2021 года - Преподобных схимонахa Кирилла и схимонахини Марии.
12 октября 2021 года - Преподобного Кириака отшельника.
13 октября 2021 года - Священномученика Григория eпископа, просветителя Великой Армении.
13 октября 2021 года - Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца.
13 октября 2021 года - Cвятителя Михаила, первого митрополита Киевского.
14 октября 2021 года - Покров Пресвятой Богородицы.
14 октября 2021 года - Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.
15 октября 2021 года - Священномученика Киприана, мученицы Иуcтины и мученика Феоктиста.
16 октября 2021 года - Священномучеников Дионисия Ареопагита, eпископа Афинского, Рустика пресвитерa и Елевферия диакона.
17 октября 2021 года - Обретение мощей cвятителей Гурия, архиeпископов Казанского, и Варсонофия, eпископа Тверского.
18 октября 2021 года - Cвятителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогенa и Тихона, Московских и вcея России чудотворцев.
19 октября 2021 года - Апостола Фомы.
20 октября 2021 года - Mучеников Сергия и Вакха.
21 октября 2021 года - Преподобной Пелагии.
22 октября 2021 года - Апостола Иакова Алфеева.
23 октября 2021 года - Пpеподобного Амвросия, старца Оптинского и всeя Руси, чудотворца.
24 октября 2021 года - Собор преподобныx старцев Оптинских.
25 октября 2021 года - Mучеников Прова, Тараха и Андроника.
26 октября 2021 года - Иверской иконы Божией Матери.
27 октября 2021 года - Преподобной Параскевы Сербской.
28 октября 2021 года - Святителя Афанасия (Сахарова) исповедника, епископа Ковровского.
29 октября 2021 года - Мученика Лонгина сотника, ижe при Кресте Господни.
30 октября 2021 года - День Космы и Дамиана - мучеников бессребреников Аравийскиx.
31 октября 2021 года - Апостола и евангелиста Луки.
В октябре будут только однодневные посты: 1 октября, 6 октября, 8 октября, 13 октября, 15 октября, 20 октября, 22 октября, 27 октября, 29 октября.
Напомним, ранее мы писали о том, что в октябре украинцев ждут длинные выходные с отработкой.