Церковний календар на жовтень 2021 року: які свята будемо відзначати

Календар церковних свят на жовтень 2021 року:

1 жовтня 2021 року - Молченської, іменована цілителька, і староруської ікон Божої Матері.

2 жовтня 2021 року - Благовірних князів Феодора Смоленського і чад його Давида і Костянтина, ярославських чудотворців.

3 жовтня 2021 року - великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії та чад їх Агапія і Феопіста.

3 жовтня 2021 року - мучеників і сповідників Михайла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора, чудотворців.

4 жовтня 2021 року - віддання свята Воздвиження животворчого Хреста Господнього.

5 жовтня 2021 року - Собор тульських Святих.

6 жовтня 2021 року - зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.

7 жовтня 2021 року - Першомучениці рівноапостольної Фекли.

8 жовтня 2021 року - представлення преподобного Сергія Радонезького, всієї Русі чудотворця.

9 жовтня 2021 року - представлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова.

9 жовтня 2021 року - Святителя Тихона, Патріарха Московського і всієї Русі.

10 жовтня 2021 року - Преподобного Саватія Соловецького.

10 жовтня 2021 року - Священномученика Петра, митрополита Крутицького.

11 жовтня 2021 року - Преподобного Харитона Сповідника.

11 жовтня 2021 року - преподобних схимонаха Кирила і схимонахині Марії.

12 жовтня 2021 року - Преподобного Киріака відлюдника.

13 жовтня 2021 року - Священномученика Григорія єпископа, просвітителя Великої Вірменії.

13 жовтня 2021 року - Преподобного Григорія Пельшемського, Вологодського Чудотворця.

13 жовтня 2021 року - Святителя Михаїла, першого митрополита Київського.

14 жовтня 2021 року - Покрова Пресвятої Богородиці.

14 жовтня 2021 року - Преподобного Сави Вішерського, Новгородського.

15 жовтня 2021 року - Священномученика Кипріяна, мучениці Юстини та мученика Феоктиста.

16 жовтня 2021 року - священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика пресвітера і Єлевферія диякона.

17 Жовтня 2021 року-набуття мощей Святителів Гурія, архієпископів Казанського, і Варсонофія, єпископа Тверського.

18 жовтня 2021 року - Святителів Петра, Алексія, іони, Філіпа, Єрмогена і Тихона, московських і всієї Росії чудотворців.

19 жовтня 2021 року - Апостола Фоми.

20 жовтня 2021 року - мучеників Сергія і Вакха.

21 жовтня 2021 року - Преподобної Пелагії.

22 жовтня 2021 року - Апостола Якова Алфєєва.

23 жовтня 2021 року - Преподобного Амвросія, старця Оптинського і всієї Русі, чудотворця.

24 жовтня 2021 року - Собор преподобних старців Оптинських.

25 жовтня 2021 року - мучеників Прова, Тараха та Андроніка.

26 жовтня 2021 року - Іверської ікони Божої Матері.

27 жовтня 2021 року - Преподобної Параскеви Сербської.

28 жовтня 2021 року - Святителя Афанасія (Сахарова) Сповідника, єпископа Ковровського.

29 жовтня 2021 року - Мученика Лонгіна сотника, іже при Хресті Господні.

30 жовтня 2021 року - День Косми та Даміана - мучеників безсрібників Аравійських.

31 жовтня 2021 року - Апостола і євангеліста Луки.

Пости в жовтні

У жовтні будуть тільки одноденні пости: 1 жовтня, 6 жовтня, 8 жовтня, 13 жовтня, 15 жовтня, 20 жовтня, 22 жовтня, 27 жовтня, 29 жовтня.