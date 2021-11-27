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Церковный календарь на декабрь 2021: самые важные праздники и даты

Автор: Анна Шиканова

В декабре 2021 года нас ожидает много важных церковных праздников и дат. Самым большим праздником будет католическое Рождество – 25 декабря.

Также весь декабрь будет длиться Рождественский пост, который начнется 28 ноября и закончится 6 января.

Какие церковные праздники будем отмечать в декабре 2021 – читайте ниже в материале Styler.

Календарь церковных праздников

1 декабря – мученика Платона Анкирского; мучеников Романа, диакона и отрока Варула, Собор святых Эстонской земли

2 декабря – пророка Авдия, преподобных Варлаама и Иоасафа, царевича Индийского, и отца его Авенира царя; святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, иконы Божией Матери "В скорбях и печалях Утешение";

3 декабря – предпраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, преподобного Григория Декаполита, святителя Прокла Константинопольского, патриарха, иконы Божией Матери "Соболевская"

4 декабря – Введение в храм Пресвятой Богородицы

5 декабря – послепраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, благоверного князя Михаила Тверского; апостолов от 70 Филимона и Архипа

6 декабря – святителя Амфилохия, епископа Иконийского, благоверного великого князя Александра Невского, святителя Митрофана, в схиме Макария, епископа Воронежского

7 декабря – день памяти великомученицы Екатерины

8 декабря – предание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы; священномучеников Климента Римского, папы Римского, и Петра Первого Александрийского, архиепископа

9 декабря – преподобного Алипия Столпника; освящение церкви великомученика Георгия Победоносца в Киеве

10 декабря – празднование иконы Божией Матери "Знамение"

11 декабря – преподобномученика и исповедника Стефана Нового, мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен

12 декабря – мученика Парамона и с ним 370 мучеников, преподобного Акакия Синайского;

13 декабря – апостола Андрея Первозванного

14 декабря – проpока Наума; праведного Филарета Милостивого; мученика Анании Персянина

15 декабря – пророка Аввакума; иконы Божией Матери "Геронтисса"

16 декабря – пророка Софонии, преподобного Саввы Сторожевского (Звенигородского);

17 декабря – великомученицы Варвары

18 декабря – преподобного Саввы Освященного

19 декабря – день святого Николая Чудотворца

20 декабря – святителя Амвросия, епископа, преподобного Нила Столобенского, преподобного Антония Сийского

21 декабря – преподобного Патапия

22 декабря – Зачатие Пресвятой Богородицы, мученицы Анны

23 декабря – мучеников Мины Калликелада, Ермогена и Евграфа

24 декабря – пpеподобного Даниила Столпника

25 декабря – святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца, Католическое Рождество

26 декабря – мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста; мученицы Лукии Сиракузской

27 декабря – мучеников Фирса, Левкия, Каллиника, мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха

28 декабря – преподобного Павла Латрийского, святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского

29 декабря – проpока Аггея

30 декабря – пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила

31 декабря – святителя Модеста Иерусалимского.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто будет отмечать день ангела в декабре 2021 года.

А также мы писали о том, когда в декабре стоит отказаться от походов к парикмахеру по лунному календарю.

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