Церковний календар на грудень 2021: найважливіші свята і дати

У грудні 2021 року нас чекає багато важливих церковних свят і дат. Найбільшим святом буде католицьке Різдво - 25 грудня.

Також весь грудень триватиме Різдвяний піст, який розпочнеться 28 листопада і закінчиться 6 січня.