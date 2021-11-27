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Церковний календар на грудень 2021: найважливіші свята і дати

Автор: Анна Шиканова

У грудні 2021 року нас чекає багато важливих церковних свят і дат. Найбільшим святом буде католицьке Різдво - 25 грудня.

Також весь грудень триватиме Різдвяний піст, який розпочнеться 28 листопада і закінчиться 6 січня.

Які церковні свята відзначатимемо у грудні 2021 – читайте нижче в матеріалі Styler.

Календар церковних свят

1 грудня - мученика Платона Анкірського; мучеників Романа, диякона та отрока Варула, Собор святих Естонської землі

2 грудня - пророка Авдія, преподобних Варлаама та Іоасафа, царевича Індійського, і батька його Авеніра царя; святителя Філарета, митрополита Московського і Коломенського, ікони Божої Матері "В скорботах і печалях втіха";

3 грудня - передсвято введення в храм Пресвятої Богородиці, преподобного Григорія Декаполіта, святителя Прокла Константинопольського, Патріарха, ікони Божої Матері "Соболевська"

4 грудня - Введення в храм Пресвятої Богородиці

5 грудня - післясвято введення в храм Пресвятої Богородиці, благовірного князя Михайла Тверського; апостолів від 70 Филимона та Архипа

6 грудня - святителя Амфілохія, єпископа Іконійського, благовірного великого князя Олександра Невського, святителя Митрофана, в схимі Макарія, єпископа Воронезького

7 грудня - день пам'яті великомучениці Катерини

8 грудня - переказ свята Введення в храм Пресвятої Богородиці; священномучеників Климента Римського, Папи Римського, і Петра Першого Олександрійського, архієпископа

9 грудня - преподобного Аліпія Стовпника; освячення церкви великомученика Георгія Побідоносця в Києві

10 грудня - святкування ікони Божої Матері "Знамення"

11 грудня - преподобномученика і Сповідника Стефана Нового, мученика Іринарха Севастійського і святих семи дружин

12 грудня - мученика Парамона і з ним 370 мучеників, преподобного Акакія Синайського;

13 грудня - апостола Андрія Первозванного

14 грудня – пророка Наума; праведного Філарета Милостивого; мученика Ананії Персяніна

15 грудня – пророка Авакума; ікони Божої Матері "Геронтісса"

16 грудня - пророка Софонії, преподобного Сави Сторожевського (Звенигородського);

17 грудня - великомучениці Варвари

18 грудня - преподобного Сави Освяченого

19 грудня - день святого Миколая Чудотворця

20 грудня - святителя Амвросія, єпископа, преподобного Ніла Столобенського, преподобного Антонія Сийского

21 грудня – преподобного Патапія

22 грудня - Зачаття Пресвятої Богородиці, мучениці Анни

23 грудня - мучеників міни Каллікелада, Єрмогена і Євграфа

24 грудня – преподобного Данила Стовпника

25 грудня - святителя Спиридона, єпископа Триміфунтського, Чудотворця, католицьке Різдво

26 грудня - мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста; мучениці Лукії Сіракузької

27 грудня - мучеників Фірса, Левкія, Каллініка, мучеників Філімона, Аполлонія, Аріана і Феотиха

28 грудня - преподобного Павла Латрійського, святителя Стефана Сповідника, архієпископа Сурозького

29 грудня – пророка Аггея

30 грудня – пророка Данила і трьох отроків: Ананії, Азарії і Місаїла

31 грудня - святителя Модеста Єрусалимського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто відзначатиме День ангела в грудні 2021 року.

А також ми писали про те, коли в грудні варто відмовитися від походів до перукаря за місячним календарем.

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