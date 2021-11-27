Церковний календар на грудень 2021: найважливіші свята і дати

У грудні 2021 року нас чекає багато важливих церковних свят і дат. Найбільшим святом буде католицьке Різдво - 25 грудня.
Також весь грудень триватиме Різдвяний піст, який розпочнеться 28 листопада і закінчиться 6 січня.
Які церковні свята відзначатимемо у грудні 2021 – читайте нижче в матеріалі Styler.
1 грудня - мученика Платона Анкірського; мучеників Романа, диякона та отрока Варула, Собор святих Естонської землі
2 грудня - пророка Авдія, преподобних Варлаама та Іоасафа, царевича Індійського, і батька його Авеніра царя; святителя Філарета, митрополита Московського і Коломенського, ікони Божої Матері "В скорботах і печалях втіха";
3 грудня - передсвято введення в храм Пресвятої Богородиці, преподобного Григорія Декаполіта, святителя Прокла Константинопольського, Патріарха, ікони Божої Матері "Соболевська"
4 грудня - Введення в храм Пресвятої Богородиці
5 грудня - післясвято введення в храм Пресвятої Богородиці, благовірного князя Михайла Тверського; апостолів від 70 Филимона та Архипа
6 грудня - святителя Амфілохія, єпископа Іконійського, благовірного великого князя Олександра Невського, святителя Митрофана, в схимі Макарія, єпископа Воронезького
7 грудня - день пам'яті великомучениці Катерини
8 грудня - переказ свята Введення в храм Пресвятої Богородиці; священномучеників Климента Римського, Папи Римського, і Петра Першого Олександрійського, архієпископа
9 грудня - преподобного Аліпія Стовпника; освячення церкви великомученика Георгія Побідоносця в Києві
10 грудня - святкування ікони Божої Матері "Знамення"
11 грудня - преподобномученика і Сповідника Стефана Нового, мученика Іринарха Севастійського і святих семи дружин
12 грудня - мученика Парамона і з ним 370 мучеників, преподобного Акакія Синайського;
13 грудня - апостола Андрія Первозванного
14 грудня – пророка Наума; праведного Філарета Милостивого; мученика Ананії Персяніна
15 грудня – пророка Авакума; ікони Божої Матері "Геронтісса"
16 грудня - пророка Софонії, преподобного Сави Сторожевського (Звенигородського);
17 грудня - великомучениці Варвари
18 грудня - преподобного Сави Освяченого
19 грудня - день святого Миколая Чудотворця
20 грудня - святителя Амвросія, єпископа, преподобного Ніла Столобенського, преподобного Антонія Сийского
21 грудня – преподобного Патапія
22 грудня - Зачаття Пресвятої Богородиці, мучениці Анни
23 грудня - мучеників міни Каллікелада, Єрмогена і Євграфа
24 грудня – преподобного Данила Стовпника
25 грудня - святителя Спиридона, єпископа Триміфунтського, Чудотворця, католицьке Різдво
26 грудня - мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста; мучениці Лукії Сіракузької
27 грудня - мучеників Фірса, Левкія, Каллініка, мучеників Філімона, Аполлонія, Аріана і Феотиха
28 грудня - преподобного Павла Латрійського, святителя Стефана Сповідника, архієпископа Сурозького
29 грудня – пророка Аггея
30 грудня – пророка Данила і трьох отроків: Ананії, Азарії і Місаїла
31 грудня - святителя Модеста Єрусалимського.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто відзначатиме День ангела в грудні 2021 року.
А також ми писали про те, коли в грудні варто відмовитися від походів до перукаря за місячним календарем.