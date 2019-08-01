Церковный календарь на август 2019: украинцев ждут важные праздники

Украинцев ждут не только государственные выходные в августе 2019, но и несколько очень важных церковных праздников. Кроме того, верующим придется держать многодневный пост перед Успением Пресвятой Богородицы.

Одно из важных церковных праздников - день пророка Ильи - будет отмечаться уже 2 августа. Наши предки говорили, что в этот день нельзя купаться, а также нельзя выпускать из дому животных, так как в них может вселиться нечистый дух.

14 августа украинцы будут отмечать Происхождение честных древ Животворящего Креста. Также в народе этот праздник называют Медовым спасом (в церквях принято освящать свежий урожай меда). С 14 августа начинается и последний из многодневных постов в году, который продлится до 27 августа. Интересно, что строгостью правил Успенский пост уступает лишь Великому посту. В понедельник, среду и пятницу верующие должны питаться только растительной пищей, во вторник и четверг - вареной, но без масла, а по субботам и воскресеньям разрешено вино и масло.

Даты Успенского поста: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27

Календарь церковных праздников в августе 2019 (ogo.ua)

19 августа православные отмечают праздник Преображения Господня. В этот день после литургии приносятся в храм и освящаются виноград и вообще всякие плоды, например яблоки, груши, сливы - урожай нынешнего года. В народе этот праздник называют Вторым спасом (Яблочным). Интересно, что раньше до Второго спаса фрукты есть было не положено.

28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы. К этому празднику у православных положено готовиться двухнедельным постом. В этот день нельзя грустить и плакать, так как матерь Божия, предупрежденная о своем уходе с земной жизни за три дня, была счастлива от того, что воссоединится со своим сыном.

Также большой праздник отмечается 29 августа - Третий Спас (Ореховый), то есть праздник Спасителя. В старину в этот день организовывались большие ярмарки. И считается, что в этот день обязательно нужно что-то купить. В церковь на освящение несут орехи нового урожая и хлеб, испеченный из собранного накануне зерна.

Однодневные посты (среда и пятница): 2, 7, 9, 30

Напомним, недавно Епифаний назвал количество приходов, которые присоединились к ПЦУ.