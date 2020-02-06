Церковный календарь 2020: как называть детей в этом году

Церковный календарь на 2020 год советует называть детей именами великих людей, внесших огромный вклад в христианство и пострадавших за свою веру. Многие из этих имен давно на слуху, но есть и такие, которые встречаются редко. Как же назвать девочку или мальчика, рожденных в 2020 году?

Ранее ребенку давали имя только при крещении. Считалось, что злые духи могут услышать имя и навредить будущему малышу, поэтому придумывать его имя заранее было очень плохой идеей. Во время таинства крещения у малыша появлялся духовный защитник, который сопровождал его всю свою жизнь.

Энергетические вампиры: эти комнатные растения нельзя держать дома Сейчас же многие родители начинают думать о том, как назвать своего малыша, как только видят заветные "две полоcки".

Чтобы правильно подобрать имя будущему малышу по церковному календарю 2020, нужно:

узнать, дни памяти каких святых выпадают на период, в который вы, вероятно, станете родителем,

выбрать из имен этого периода те, которые нравятся,

прочитать о каждом из этих святых, выбрав защитника для своего ребенка.

Какие назвать девочек и мальчиков по церковному календарю в 2020 году?

Многие имена святых и великомучеников год из года не теряют свою популярность, но есть и довольно редкие.

В 2020 году актуальными будут такие имена мальчиков: Владимир, Арсений, Стефан, Георгий, Тимофей, Марк, Павел, Дмитрий, Петр, Кирилл, Зинон, Платон, Валентин, Давид, Ефрем, Илья, Геннадий, Константин, Михаил.

Для девочек отличным выбором в этом году станут: Василиса, Полина, Ульяна, Ксения, Марианна, Анастасия, Ефросинья, Юлия, Валерия, Сусанна, Римма, Ольга, Нонна, Мария, Раиса, Софья, Елизавета, Клавдия, Варвара, Анна.