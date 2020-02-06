Церковний календар 2020: як називати дітей в цьому році

Церковний календар на 2020 рік радить називати дітей іменами великих людей, які зробили величезний внесок у християнство і постраждали за свою віру. Багато з цих імен давно на слуху, але є й такі, які зустрічаються рідко. Як же назвати дівчинку або хлопчика, народжених у 2020 році?

Раніше дитині давали ім'я тільки при хрещенні. Вважалося, що злі духи можуть почути ім'я і нашкодити майбутньому маляті, тому вигадувати його ім'я заздалегідь було дуже поганою ідеєю. Під час таїнства хрещення у малюка з'являвся духовний захисник, який супроводжував його все своє життя.

Енергетичні вампіри: ці кімнатні рослини не можна тримати вдома Зараз же багато батьків починають думати про те, як назвати свого малюка, як тільки бачать заповітні "дві смужки".

Щоб правильно підібрати ім'я майбутній дитині за церковним календарем 2020, потрібно:

дізнатися, дні пам'яті яких святих випадають на період, в який ви, ймовірно, станете батьками,

вибрати з імен цього періоду ті, які подобаються,

прочитати про кожного з цих святих, вибравши захисника для своєї дитини.

Які назвати дівчаток і хлопчиків за церковним календарем у 2020 році?

Багато імен святих і великомучеників з року в рік не втрачають свою популярність, але є й досить рідкісні.

У 2020 році актуальними будуть такі імена хлопчиків: Володимир, Арсеній, Стефан, Георгій, Тимофій, Михайло, Павло, Дмитро, Петро, Кирило, Зінон, Платон, Валентин, Давид, Єфрем, Ілля, Геннадій, Костянтин, Михайло.

Для дівчаток відмінним вибором в цьому році стануть: Василина, Поліна, Уляна, Ксенія, Мар'яна, Анастасія, Єфросинія, Юлія, Валерія, Сузанна, Римма, Ольга, Нонна, Марія, Раїса, Софія, Єлизавета, Марія, Варвара, Ганна.